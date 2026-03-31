Laxman Hake:सातारा झेडपी अध्यक्षपदी ओबीसींना डावलले: ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके; दोन सप्टेंबरचा अध्यादेश बेकायदा, मराठ्यांनी हक्क हिरावला!

सातारा : जिल्हा परिषद अध्यक्षपद ओबीसीसाठी राखीव असतानाही ते प्रत्यक्षात ओबीसीला न मिळता प्रस्थापितांकडेच गेले. या प्रक्रियेत ओबीसीला डावलले असून, आता आमची ताकद दाखवण्याची वेळ आली आहे. आगामी निवडणुकांत आमदार-खासदारांनी मतांसाठी तांड्यावर यावे, मग आम्ही जशास-तसे उत्तर देऊ, असा इशारा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी दिला. दोन सप्टेंबरचा अध्यादेश बेकायदा असल्याचा दावा करत मराठा समाजाने ओबीसीचे हक्क हिरावल्याचा आरोपही त्यांनी केला. .सातारा जिल्हा ओबीसी संघटना व ओबीसी बहुजन आघाडीच्या वतीने आज ओबीसी बहुजन संविधान बचाव अभियान आयोजित केले होते. या वेळी ॲड. मंगेश ससाणे, नवनाथ वाघमारे, चंद्रकांत खंडाईत, भरत लोकरे व इतर उपस्थित होते..श्री. हाके म्हणाले, ''ओबीसी समाज आजही हक्कांसाठी झोळी घेऊन उभा आहे, ही शोकांतिका आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार ओबीसीपर्यंत पोहोचले नाहीत. त्यामुळे अन्याय सहन करण्याची वेळ आली आहे. राजसत्ता ही मागून मिळत नाही, ती हिसकावून घेण्याची हिंमत मनगटात असावी लागते. आजपर्यंत निर्णय प्रक्रियेत ओबीसींचा सहभाग नसल्याने अध्यक्षपद, वसतिगृह यांसारख्या सुविधा मिळत नाहीत. ओबीसी चळवळ अधिक व्यापक करण्याची गरज असून, वास्तवतेची धुरा कुणीतरी स्वीकारली पाहिजे. त्यामुळे २०२९ पर्यंत ही चळवळ दिल्लीपर्यंत पोहोचवून सत्तेचा बदल घडवून आणू.''.ओबीसीतील भटक्या-विमुक्त समाज आजही मूलभूत गरजांपासून वंचित आहे.'' त्यांच्याकडे जमीन नाही. शिक्षणाची सोय नाही, मग आपण नेमक्या कोणत्या भारतात जगतो आहोत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांचा महाराष्ट्र आता दिसत नाही, तर तो काही मोजक्या कारखानदारांच्या हातात गेला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली..मंडल आयोगाची अंमलबजावणी हवीहाके म्हणाले, ''मंडल आयोगाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे यावे लागेल. आम्ही संविधान आणि कायद्याची भाषा बोलत असल्यामुळेच आम्हाला विरोध होत आहे.''