Hero police Constable: सुट्टीच्या दिवशीही पोलिसी कर्तव्य! हवालदार तृप्ती वीर यांनी ९ महिन्यांच्या चिमुकल्यासह आईचे प्राण वाचवले; कृष्णा पुलावर थरार..

कऱ्हाड : त्यांचा आज रविवारचा सुट्टीचा दिवस... दुपारी तीनच्या सुमारास बाजारातील खरेदी आटोपून घरी परतण्याची त्यांची घाई... पण त्याचवेळी कृष्णा पुलावर दिसलेली गर्दी पाहून पोलिस हवालदार तृप्ती वीर यांची पावले थबकली. पुढच्या काही क्षणांत त्यांनी घेतलेल्या धाडसी निर्णयामुळे अवघ्या नऊ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा जीव वाचला. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.एका कौटुंबिक वादाचे रूपांतर मोठ्या दुर्दैवी घटनेत होण्यापूर्वीच त्यांनी प्रसंगावधान दाखवत अनर्थ टाळला. अवघ्या आठवड्याभरात दुसऱ्यांदा प्रसंगवधान दाखवत तृप्ती वीर यांनी केलेल्या कामगिरीचे कौतुक होत आहे. मागील आठवड्यात एका महिलेचा त्यांनी जीव वाचवला होता. आज एका चिमुरडीसह तिच्या आईचा जीव त्यांनी वाचवून सुट्टी असतानाही पोलिस कर्तव्य पार पाडले..कऱ्हाड शहर पोलिसांच्या वाहतूक शाखेत तृप्ती वीर ड्युटीस आहे. त्या विद्यानगर येथे राहतात. रविवारी त्यांची सुट्टी असल्याने त्या कऱ्हाडला बाजारात खरेदीसाठी आल्या होत्या. परतीच्या मार्गावर कृष्णा पुलावर नागरिकांची गर्दी दिसताच त्यांनी चौकशी केली. तेव्हा एका दाम्पत्यामध्ये तीव्र वाद सुरू असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. वाद इतका टोकाला गेला होता की, संतापलेल्या पतीच्या हातात अवघे नऊ महिन्यांचे बाळ होते. तो बाळाला पुलावरून कृष्णा नदीत फेकण्याच्या तयारीत असल्याचे लक्षात येताच हवालदार तृप्ती वीर यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता झडप घातली. .त्यांनी चिमुकल्याला सुरक्षित ताब्यात घेत अनर्थ टाळला. त्यानंतर त्यांनी दोघांनाही शांत केले. पती-पत्नीची समजूत काढत वाद अधिक चिघळू दिला नाही. दोघांना समुपदेशन करून रिक्षामधून सुरक्षितपणे घरी पाठविण्याची जबाबदारीही त्यांनी पार पाडली. नागरिकांनी तृप्ती वीर यांच्या धाडसाचे आणि संवेदनशीलतेचे कौतुक केले. सुट्टी असून अन् गणवेश अंगावर नसतानाही कर्तव्यभावना कायम अंगी बाळगणाऱ्या तृप्ती वीर यांनी आठवड्यात दुसऱ्यांदा प्रसंगवधान राखत दोन जीनवांचे रक्षण केले आहे. त्यामुळे त्यांचे धाडस प्रेरणादायी उदाहरण ठरले आहे. कौटुंबिक वादात रागाच्या भरात घेतलेला एक चुकीचा निर्णय किती मोठे संकट निर्माण करू शकतो, याची जाणीव करून देणारी घटना अशल्याने त्यात योग्य वेळी एखादा संवेदनशील पोलिस अनेक आयुष्ये उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचू शकतो हेही त्यांनी दाखवून दिले..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.दुसऱ्यांदा प्रसंगवधानतृप्ती वीर यांनी मागील आठवड्यातच ३० जून रोजी एका महिलेचे प्राण वाचवले होते. संबदित महिलेने जालीवर चढून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी ड्युटीवर निगालेल्या वीर यांनी ती गोष्ट लक्षात येताच तेथे धाव घेवून त्या महिलेला वाचवले होते. त्यावेळी त्यांच्या त्या धाडसाचे पोलिसांनीही कौतुक केले होते. सुट्टीदिवशी घरचा बाजार घेवून जात असताना तृप्ती यांनी पुन्हा प्रसंगवधान राखत दाखवलेल्या धाडसाने नऊ महिन्याच्या चिमुकल्यासह त्याच्या आईचे प्राण वाचलेच, त्यासह एक कुटूबही उध्वस्त होण्यापासून बचावले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.