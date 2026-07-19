Pune Bangalore Highway Traffic : पुणे-बेंगळुरू हायवेवर खंबाटकी घाटात ऑइल टँकरला गळती; महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत

Pune Bengaluru Highway : (आशपाक पटेल) : पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील खंबाटकी घाटात आज (रविवार) सकाळी ऑइल वाहतूक करणाऱ्या टँकरला गळती लागल्याने काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. महामार्ग पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत एकेरी मार्गाने वाहतूक सुरू करून मोठा अनर्थ टाळला..मिळालेल्या माहितीनुसार, कोल्हापूरच्या दिशेने जाणारा ऑइल टँकर सकाळी साडेनऊच्या सुमारास खंबाटकी घाटातील चौथ्या वळणाजवळ पोहोचला असता त्यातून अचानक ऑइलची गळती सुरू झाली. त्यामुळे रस्त्यावर तेल सांडल्याने वाहनचालकांमध्ये काही काळ संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले..घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देत खबरदारीचा उपाय म्हणून एका लेनमधून वाहतूक सुरू केली. तसेच टँकर रस्त्याच्या कडेला हलविण्यासाठी क्रेनच्या सहाय्याने काम सुरू करण्यात आले..Pandharpur Shaktipeeth Highway: पंढरपुरात शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात संताप: ‘शेतकऱ्यांची थडगी बांधून विकास नको’, राजू शेट्टींचा इशारा.महामार्ग पोलिसांच्या तत्परतेमुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प न होता नियंत्रित ठेवण्यात यश आले. सध्या टँकर हटविण्याचे काम सुरू असून, वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.