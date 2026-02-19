सातारा

Venna River Drowning: वेण्णा नदीच्या पात्रात बुडून एकाचा मृत्यू; दुपारच्या दरम्यान तीन मित्र पाण्यात उतरले, अन् नेमकं काय घडलं!

Water Safety concerns After Venna River Tragedy: वेण्णा नदीत बुडून मृत्यू: शेषराव चव्हाण यांचा दुर्दैवी अपघात
Rescue teams and locals gather near the Venna River following the drowning incident.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कास: वेण्णा नदीवरील मेढा- मोहाट पुलानजीक काल दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास पोहायला गेलेल्या एकाचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. याबाबत मेढा पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद झाली आहे.

