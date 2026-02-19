Venna River Drowning: वेण्णा नदीच्या पात्रात बुडून एकाचा मृत्यू; दुपारच्या दरम्यान तीन मित्र पाण्यात उतरले, अन् नेमकं काय घडलं!

कास: वेण्णा नदीवरील मेढा- मोहाट पुलानजीक काल दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास पोहायला गेलेल्या एकाचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली. याबाबत मेढा पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद झाली आहे. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...शेषराव साहेबराव चव्हाण (वय ४०, रा. देगाव, ता. शेलू, जि. वर्धा) असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, शेषराव चव्हाण हे वेण्णा नदीच्या पात्रात आपल्या दोन मित्रांसह मेढा- मोहाट पुलावर गेले होते. तिघेही पाण्यात पोहायला उतरले. त्यावेळी शेषराव चव्हाण यांनी बुडी मारली, ते वर आलेच नाही. त्यांच्यासोबतच्या मित्रांनी ही गोष्ट स्थानिक नागरिकांना सांगितली. त्यानंतर मेढा पोलिस ठाण्यात कळवण्यात आले..मेढ्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी बुडालेल्या व्यक्तीचा शोध सुरू केला. मात्र, रात्री उशिरा शोधकार्य थांबवण्यात आले. त्यानंतर आज सकाळी महाबळेश्वर ट्रेकर्सच्या शोधपथकाला सकाळी ११ वाजता बोलावण्यात आले. .Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...त्यांना दुपारी चारच्या सुमारास मृत अवस्थेत शेषराव चव्हाण आढळून आले. त्यानंतर मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. पाण्यात उडी मारताना दगडाचा मार डोक्याला लागल्याने त्यांचा बुडून मृत्यू झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. तपास धीरज बेसके हे करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.