सातारा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती पूर्ण ताकदीने उतरणार आहे. आम्ही गेल्या अडीच, तीन वर्षांत लोकाभिमुख विकासकामांतून सर्वसामान्यांना न्याय दिला आहे. विधानसभेतील पराभवामुळे विरोधकांची मानसिकता खचली आहे. त्यांची महाकन्फ्यूज आघाडी झाली आहे. यावेळेसही महायुती जिंकणार असल्याची खात्री विरोधकांना झाल्याने त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, अशी टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली. दरम्यान, विधानसभेप्रमाणे यावेळेसही आमच्या लाडक्या बहिणी विरोधकांना चारी मुंड्या चीत करतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदे साताऱ्यात आले होते. यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या निवासस्थानी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मतदार याद्यांची पडताळणी करूनच निवडणुका घ्याव्यात, तसेच मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी विरोधकांकडून होत असल्याच्या प्रश्नाबाबत श्री. शिंदे म्हणाले, ''त्यांची महाविकास आघाडी महाकन्फ्यूज आघाडी आहे. त्यांना काय बोलावे, हे कळत नाही. त्यांची मागणी निवडणुका पुढे ढकलण्याची आहे. त्यातून त्यांना पराभव दिसू लागला असून, महायुतीच जिंकणार असल्याची खात्रीही विरोधकांना झाली आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींनी महायुतीला भरभरून यश दिले. त्या पराभवाने विरोधकांची मानसिकता खचली आहे. सत्ताधाऱ्यांना सामोरे जाण्याची त्यांची मानसिकताच दिसत नाही. सगळे एकत्र आल्यामुळे त्यांना जिंकण्याची खात्री हवी होती; पण ती नसल्याने 'महायुती'च जिंकणार, असा विश्वास त्यांच्यात निर्माण झाला आहे.'' उद्धव ठाकरेंनी आत्मपरीक्षण करावेमहाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. त्या वेळी त्यांची हुकूमशाही पाहिली आहे. नेव्हीच्या अधिकाऱ्याला मारणं, कंगना रानौत यांचे घर तोडणे, नारायण राणे यांना जेवताना अटक करणे, पत्रकारांना मारणे ही सगळी हुकूमशाही त्यांनी दाखवली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर त्यांची वक्तव्ये सर्वांनी पाहिली आहेत. ते जेव्हा बोलतात, तेव्हा त्यांनी विचार करून बोलले पाहिजे. त्यांना आत्मपरीक्षण, आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे, असा टोलाही श्री. शिंदे यांनी यावेळी लगावला. उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणालेलोकसभेत जास्त जागा जिंकल्या, तेव्हा महाविकास आघाडीसाठी निवडणूक आयोग चांगलाविजयानंतर त्यांच्यासाठी निवडणूक व ईव्हीएम मशिनसुद्धा चांगलीहरल्यानंतर मात्र निवडणूक आयोगाला दोष, ईव्हीएम मशिनची प्रक्रिया काँग्रेसच्या काळातीलराज ठाकरे महायुतीत सन्नाटा असल्याचे म्हणतात; पण तो तर त्यांच्याकडेच.