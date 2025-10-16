सातारा

Eknath Shinde: ‘महायुती’च्‍या विजयाचा ‘आघाडी’ला विश्‍‍वास: उपमुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे; महाकन्‍फ्‍यूज झाल्‍याने विरोधकांच्‍या पायाखालची वाळू सरकली

Political reactions to Shinde’s comments: मतदार याद्यांची पडताळणी करूनच निवडणुका घ्याव्यात, तसेच मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी विरोधकांकडून होत असल्‍याच्‍या प्रश्‍‍नाबाबत श्री. शिंदे म्‍हणाले, ‘‘त्यांची महाविकास आघाडी महाकन्फ्यूज आघाडी आहे. त्यांना काय बोलावे, हे कळत नाही.
eknath shinde
eknath shindesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती पूर्ण ताकदीने उतरणार आहे. आम्ही गेल्या अडीच, तीन वर्षांत लोकाभिमुख विकासकामांतून सर्वसामान्यांना न्याय दिला आहे. विधानसभेतील पराभवामुळे विरोधकांची मानसिकता खचली आहे. त्यांची महाकन्फ्यूज आघाडी झाली आहे. यावेळेसही महायुती जिंकणार असल्‍याची खात्री विरोधकांना झाल्याने त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, अशी टीका उपमुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली.

Loading content, please wait...
Satara
Shiv Sena
Bjp
Ajit Pawar
NCP
political
Eknath Shinde
Mahavikas Aghadi
district
Maharashtra Politics
Opposition
Mahayuti
CM Devendra Fadnavis
Mahayuti alliance
Maha Vikas Aghadi strategy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com