सातारा

Satara Tourism: १०० हून अधिक पारंब्या, २८ पक्षी प्रजातींचा अधिवास; 'वडाचे म्हसवे'चा महावृक्ष जगभरात चर्चेत, ब्रिटिशकालीन दप्तरात नोंद!

Historic banyan tree recorded during British rule: वडाचे म्हसवेतील दोनशे वर्षांचा महावटवृक्ष; १०० हून अधिक पारंब्या, २८ पक्षी प्रजातींचा निसर्गमंदिरात लोकोत्सव, वटपौर्णिमेला हजारो भाविकांची गर्दी
Asia's Second-Largest Banyan Tree in Maharashtra Amazes Tourists and Nature Lovers

Asia's Second-Largest Banyan Tree in Maharashtra Amazes Tourists and Nature Lovers

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सकाळ डिजिटल टीम
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कुडाळ: वटपौर्णिमा म्हटली, की सुवासिनींच्या व्रत-पूजेबरोबरच डोळ्यासमोर उभा राहतो तो विशाल वटवृक्ष. जावळी तालुक्यातील ‘वडाचे म्हसवे’ हे गाव अशाच एका महाकाय वटवृक्षामुळे जगभर ओळखले जाते. श्रद्धा, इतिहास, पर्यावरण आणि जैवविविधतेचा अनोखा संगम असलेल्या या वृक्षाच्या दर्शनासाठी वटपौर्णिमेनिमित्त हजारो महिला, पर्यटक, छायाचित्रकार आणि निसर्गप्रेमी येथे दाखल होतात.

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