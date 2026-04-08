MPSC Success Story: वडिलांच्या निधनाचे दु:ख बाजूला सारून गाठले यशाचे शिखर; विक्रम पाडळेची कर सहाय्यकपदी निवड, अंत्यविधी दिवशीच एमपीएससीची परीक्षा!

-विकांत बेलोशे पाचगणी : ध्येय गाठण्यासाठी लागणारी प्रचंड जिद्द आणि संकटाच्या प्रसंगातही न डगमगता कर्तव्याला दिलेले प्राधान्य, याची प्रचिती रामवाडी (ता. जावळी) येथील विक्रम दत्तात्रय पाडळे याने दिली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेत विक्रमने ''टॅक्स असिस्टंट'' (कर सहाय्यक) पदावर यश मिळवत राज्यामध्ये ४२ वी रँक प्राप्त केली आहे. .एका गरीब कुटुंबातील मुलाने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत मिळवलेले हे यश आता ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी दीपस्तंभ ठरले आहे.विक्रमने साताऱ्यातील सयाजी विद्यालयात अकरावी-बारावी व यशवंतराव चव्हाण (वायसी) महाविद्यालयातून बीएस्सी पदवी घेतली. त्यानंतर तो स्पर्धा परीक्षेकडे वळला. ज्या दिवशी त्याच्या वडिलांचे निधन झाले, त्याच दिवशी त्याची एमपीएससीची परीक्षा होती. .दु:खाचा डोंगर कोसळलेला असतानाही विक्रमने आपल्या ध्येयाशी तडजोड केली नाही. अंत्यविधीच्या काही तासांपूर्वी त्याने परीक्षेला हजेरी लावली. पेपर पूर्ण केला आणि त्यानंतर थेट अंत्यविधीसाठी उपस्थित राहिला. वडिलांच्या स्वप्नांना पूर्ण करण्यासाठी त्याने दाखवलेली ही ध्येयनिष्ठा अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी आणणारी आणि तरुणाईला प्रेरित करणारी आहे..वर्गणी गोळा करून शिक्षणाला मदतकोणताही महागडा क्लास न लावता केवळ स्वअभ्यासाच्या जोरावर विक्रमने हे यश खेचून आणले. घरची हलाखीची परिस्थिती लक्षात घेता अनेकदा आर्थिक विवंचनेत तो सापडला होता. मात्र, अशा वेळी रामवाडी गावातील त्याचे मित्र, सुज्ञ ग्रामस्थ आणि तरुण मंडळाने त्याला खंबीर साथ दिली. विक्रमच्या ज्ञानावर विश्वास ठेवत गावकऱ्यांनी वर्गणी गोळा करून त्याला शिक्षणासाठी आर्थिक मदत केली होती. विक्रमचे हे सातवे यश असून, त्याच्या या यशाची बातमी समजताच रामवाडीतील ग्रामस्थांनी जल्लोष केला. युवकांनी त्याची गावातून वाजतगाजत मिरवणूक काढली.