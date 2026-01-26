Karad News: कापूस वाहतुकीचा कंटेनर उलटला;आटके टप्प्यानजीक घटना, पुणे-बंगळूर महामार्गावर वाहनांच्या लांब रांगा!

मलकापूर : पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर आपके टप्प्यानजीक नारायणवाडी गावच्या हद्दीत कापसाने भरलेला कंटेनर महामार्गावरच उलटला. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाल्याने महामार्गावर लांबपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. आज पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली..Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...पुणे-बंगळूर आशियाई महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. या कामांतर्गत महामार्गावरील वाहतूक अनेक ठिकाणी सेवा रस्त्यावर वळविण्यात आली आहे. या महामार्गावरून पुणे बाजूकडून कोल्हापूर बाजूकडे कापसाने भरलेला कंटेनर निघाला होता. नारायणवाडी गावच्या हद्दीत असलेले महामार्गावरील वळण रस्त्याचा अंदाज न आल्याने पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास हा कापसाने भरलेला कंटेनर महामार्गावरच उलटला. त्यामुळे कंटेनरमधील कापसाचे गठ्ठे महामार्गावर पसरले गेले. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली..अपघाताची माहिती मिळतच महामार्ग देखभाल विभागाचे कर्मचारी, डीपी जैन कंपनीचे कर्मचारी व पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी महामार्गावरील कापूस व कंटेनर बाजूला करण्यासाठी भल्या मोठ्या दोन क्रेन बोलवल्या. क्रेनच्या साहाय्याने प्रथम महामार्गावर आडवा झालेला कंटेनर बाजूला करण्यात आला. त्यानंतर महामार्गावरील कापसाचे गठ्ठे हटवण्यात आले..दरम्यानच्या कालावधीत महामार्गावर लांबपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. वाहतूक ठप्प झाल्याचे लक्षात येताच पोलिस व महामार्ग देखभाल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी वाहतूक वळवून ती सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या घटनेनंतर सकाळी ही वाहतूक सुरळीत झाली..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी दस्तगीर आगा, शुभम शिंदे, सुनील कदम, राहुल कदम, विशाल तुपे यांच्यासह कऱ्हाड शहर वाहतूक शाखेचे प्रशांत जाधव तसेच डीपी जैन कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रयत्न केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.