सातारा

Karad News: कापूस वाहतुकीचा कंटेनर उलटला;आटके टप्प्यानजीक घटना, पुणे-बंगळूर महामार्गावर वाहनांच्या लांब रांगा!

Cotton Transport container Overturns Near Atake ghat : कापूस वाहतुकीचा कंटेनर उलटल्याने महामार्गावर वाहतूक ठप्प, लांब रांगा
Traffic Disrupted After Cotton-Laden Container Turns Turtle

Traffic Disrupted After Cotton-Laden Container Turns Turtle

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मलकापूर : पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर आपके टप्प्यानजीक नारायणवाडी गावच्या हद्दीत कापसाने भरलेला कंटेनर महामार्गावरच उलटला. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाल्याने महामार्गावर लांबपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. आज पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
Satara
accident
cotton
district
Traffic
accident case
national highway accident

Related Stories

No stories found.