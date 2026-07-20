Panchgani Tourism: पावसात खुलले पाचगणीचे निसर्गसौंदर्य! धबधबे, धुके अन् हिरवाई अनुभवण्यासाठी पर्यटकांची प्रचंड गर्दी

पाचगणी : सध्या येथील पावसाळी पर्यटनाला बहर आला आहे. आल्हाददायक हवामान, रिमझिम पाऊस, डोंगरदऱ्यांमधून डोकावणारी धुक्याची पांढरीशुभ्र दुलई, उंचावरून कोसळणारे धबधबे आणि हिरवागार निसर्ग पर्यटकांना भुरळ घालत आहे. या मनमोहक निसर्गाचा नजराणा डोळ्यात साठवण्यासाठी आणि पावसाच्या सरींमध्ये मनसोक्त भिजण्याचा आनंद लुटण्यासाठी राज्यभरातून पर्यटकांनी पाचगणीत मोठी गर्दी केली आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.पाचगणीतील प्रमुख आकर्षण असलेल्या पारशी पॉइंट, भिलार वॉटर फॉल, सिडनी पॉइंट आणि आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे पठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टेबल लँड या सर्वच पर्यटन स्थळांवर सध्या पर्यटकांचा ओसंडून वाहणारा उत्साह पाहायला मिळत आहे. टेबल लँडवर चालताना अंगावर येणारे पावसाचे तुषार झेलत, निसर्गाच्या कुशीत हरवून जाण्याचा एक वेगळाच आनंद पर्यटक अनुभवत आहेत. वीकेंड असो वा सामान्य दिवस, पाचगणीचा निसर्ग अनुभवण्यासाठी पर्यटकांची पावले आपोआप या थंड हवेच्या ठिकाणाकडे वळत आहेत..रिमझिम पाऊस आणि उंचावरील वेगवान वाऱ्यामुळे पाचगणीमध्ये थंडीचा गारठा कमालीचा वाढला आहे. या गुलाबी थंडीत पर्यटकांची पावले टेबल लँड आणि विविध पॉइंट्सवरील खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सकडे वळत आहेत. निसर्गाचा आनंद घेत गरमागरम चणे, शेकलेली मक्याची कणसे आणि हातात वाफळलेला चहाचा कप घेऊन पर्यटक या वातावरणाचा दुप्पट आनंद घेत आहेत. निसर्गाच्या या निसर्गदत्त वातावरणात मिळणारा हा आस्वाद पर्यटकांना ताजेतवाने करत आहे..पर्यटनासोबतच पाचगणीच्या मुख्य बाजारपेठेतही सध्या मोठी आर्थिक उलाढाल पाहायला मिळत आहे. पाचगणीचे प्रसिद्ध जाम, जेली, विविध प्रकारची सिरप आणि चणे खरेदी करण्यासाठी पर्यटकांची बाजारपेठेत झुंबड उडत आहे. पर्यटन व्यवसायाला गती आल्याने स्थानिक व्यावसायिक, हॉटेल व्यावसायिक आणि इतर छोटे मोठे व्यावसायिक यांच्या चेहऱ्यावरही समाधानाचे वातावरण आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.वाहतूक कोंडीमुळे मनस्तापएकीकडे निसर्गाचा आनंद ओसंडून वाहत असताना दुसरीकडे मात्र वाहतूक कोंडीमुळे पर्यटकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. पर्यटकांच्या गाड्यांची संख्या प्रचंड वाढल्याने पाचगणीचे अंतर्गत रस्ते आणि मुख्य पॉइंट्सकडे जाणाऱ्या मार्गांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. अरुंद रस्ते आणि बेशिस्त पार्किंगमुळे ठीकठिकाणी वाहतूक व्यवस्था कोलमडल्याचे चित्र आहे. या वाहतूक कोंडीमुळे अनेक ठिकाणी चालकांमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद आणि वादावादीचे प्रकार घडत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.