पाचगणी : जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून नावलौकिक असलेल्या पाचगणी शहराला सध्या मोकाट जनावरांच्या समस्येने पुरते वेढले आहे. मागील काही दिवसांपासून शहरातील मुख्य बाजारपेठ, रस्ते आणि गल्ल्यांमध्ये मोकाट जनावरांनी उच्छाद मांडल्याने अपघातांच्या धोक्यात वाढच होत आहे. तरीही पालिका प्रशासन कोणतीही कार्यवाही करताना दिसत नाही. त्यामुळे पालिकेचा कोंडवाडा नक्की आहे तरी कोठे? असा सवाल विचारला जात आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.सध्या पाचगणीच्या अंतर्गत रस्त्यांसह वाई- पाचगणी- महाबळेश्वर हा मुख्य मार्ग आणि पाचगणी- गणेशपेठ रस्ता मोकाट जनावरांचे आगार बनला आहे. या मार्गांवर घोडे, गाढवे आणि गायींचा वावर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. ही जनावरे रस्त्यांच्या मध्यभागीच झुंडीने ठिय्या मांडून बसत असल्याने सुसाट जाणाऱ्या वाहनांना अचानक ब्रेक लावावा लागतो. यामुळे येथे दररोज अपघाताची शक्यता बळावली आहे..या समस्येने आता गंभीर रूप धारण केले आहे. ही मोकाट जनावरे थेट लोकांच्या घरात आणि दुकानांत घुसू लागली आहेत. नुकतीच रात्रीच्या वेळी एक धक्कादायक आणि अजब घटना घडली. एका मोकाट घोड्याने चक्क एका माजी नगरसेवकाच्या घरातच आपला मोर्चा वळवला आणि तिथेच ठिय्या मांडला. सकाळी जेव्हा घरातील सदस्य जागे झाले, तेव्हा घरात घोडा पाहून त्यांची चांगलीच पाचावर धारण बसली..घोड्याने घरालाच आपला तबेला बनवल्याचे पाहून घाबरलेल्या कुटुंबीयांनी तातडीने नगरपालिकेशी संपर्क साधला. जर थेट लोकप्रतिनिधींच्या घरातच अशी जनावरे शिरत असतील, तर सामान्यांच्या सुरक्षेचे काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, पालिकेने तातडीने मोकाट जनावरांना ताब्यात घेऊन त्यांची योग्य ठिकाणी रवानगी करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संतप्त नागरिकांनी दिला आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.येथे वाढतोय वावरमहाबळेश्वर- पाचगणी- वाई मुख्य मार्गपाचगणी- गणेशपेठ मार्गमुख्य बाजारपेठेसह भाजी मंडईबसस्थानक परिसर, शॉपिंग सेंटर, नाका,महात्मा फुले शाळा, कॉलेज परिसर आणि गॅस गोडाऊन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.