Satara Doctor Case : 'पोलिसांनी वास्तव मांडलं तर सर्वांना स्वीकारावं लागेल, मृतांचा अनादर ही आपली संस्कृती नाही'; मंत्री गोरे यांचं विधान

पंढरपूर : महिला डॉक्टर आत्महत्या (Woman Doctor Case) प्रकरणाचे सगळे रहस्य त्यांचा मोबाईल, दोन्ही संशयितांचे मोबाईल आणि इतर काही मोबाईलमध्ये आहे. पण कुणाच्या मृत्यूनंतर त्याचा अनादर करू नये, अशी आपली संस्कृती आहे. या प्रकरणाचे कोणीच राजकारण करु नये आणि मोबाईलधील वास्तव पुढे आणण्याची वेळ येऊ देऊ नये, असा इशारा ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे (Jaykumar Gore) यांनी अप्रत्यक्षपणे रामराजे निंबाळकर व महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना दिला. .कार्तिकी यात्रेच्या तयारीची पाहणी करण्यासाठी शुक्रवारी ते पंढरपुरात आले होते. पाहणीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. गोरे म्हणाले, मेहबूब शेख याने तपासी अधिकाऱ्याचे नाव सुचवावे. कोणत्या समितीकडून तपास करावा, हे देखील त्यांनी सुचवावे. त्याला एसआयटी म्हणावे की मेहबूब समिती म्हणावे, हेही सुचवावे. ते जी समिती सुचवतील त्या समितीकडून चौकशी करावी, अशी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो..Mallikarjun Kharge : 'सर्व समस्यांचे मूळ आरएसएस, त्यावर बंदी घाला; महात्मा गांधींच्या हत्येचा दाखला देत खर्गेंचा मोदींवर प्रहार.त्यांचे समाधान होईल, त्या अधिकाऱ्याने चौकशी करावी. सत्य बाहेर येऊ द्या, वास्तव वेगळे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री गोरे म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक नेते भाजपच्या वाटेवर आहेत. ऑपरेशन कमळ ही मोहीम थांबलेली नाही. ज्या त्या वेळी योग्य नेत्यांचे पक्षप्रवेश होतील. आगामी जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुका भाजप स्वबळावर जिंकेल, असा मला विश्वास आहे. माजी आमदार दिलीप माने, माढ्याचे शिवसेनेचे माजी जिल्हा संपर्कप्रमुख प्रा. शिवाजी सावंत यांचा योग्यवेळी पक्षप्रवेश होईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले..विरोधकांची मती व बुद्धी चोरीला विरोधकांच्या सत्याच्या मोर्चावरूनही श्री. गोरे यांनी जोरदार हल्लाबोल केला. विरोधकांच्या मतांची चोरी झाली नाही, तर त्यांची मती व बुद्धी चोरीला गेली आहे. त्यांना अजूनही कळेना की आपला पराभव का होत आहे. लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. उद्याच्या मोर्चाचा काही परिमाण होणार नाही, असा टोलाही श्री. गोरे यांनी लगावला.