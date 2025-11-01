सातारा

Satara Doctor Case : 'पोलिसांनी वास्तव मांडलं तर सर्वांना स्वीकारावं लागेल, मृतांचा अनादर ही आपली संस्कृती नाही'; मंत्री गोरे यांचं विधान

Jaykumar Gore cautions against politicizing satara case : ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सातारा महिला डॉक्‍टर आत्महत्या प्रकरणात राजकारण न करण्याचे आवाहन केले.
पंढरपूर : महिला डॉक्‍टर आत्महत्या (Woman Doctor Case) प्रकरणाचे सगळे रहस्य त्यांचा मोबाईल, दोन्ही संशयितांचे मोबाईल आणि इतर काही मोबाईलमध्ये आहे. पण कुणाच्या मृत्यूनंतर त्याचा अनादर करू नये, अशी आपली संस्कृती आहे. या प्रकरणाचे कोणीच राजकारण करु नये आणि मोबाईलधील वास्तव पुढे आणण्याची वेळ येऊ देऊ नये, असा इशारा ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे (Jaykumar Gore) यांनी अप्रत्यक्षपणे रामराजे निंबाळकर व महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना दिला.

