सातारा: शहरातील विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून उद्यापासून (शनिवार) लाडक्या बाप्पाला मोठ्या जल्लोषात आपापल्या मंडपात नेले जाणार आहे; पण या जल्लोषात अलीकडेच रूढ झालेला एक ट्रेंड शहरवासीयांच्या आणि विशेषतः पालिकेच्या डोकेदुखीचे कारण ठरतो. आगमन सोहळ्यांदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर उडवले जाणारे ‘पेपर ब्लास्ट’ आणि प्लॅस्टिकयुक्त कागदांमुळे शहराच्या स्वच्छतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याने त्यावर यंत्रणांनी नियंत्रण आणावे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. .बाप्पाच्या आगमन मिरवणुकांमध्ये शेकडो युवक, युवती सहभागी होत असतात. बाप्पाच्या स्वागतासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी जय्यत तयारी सुरू केली आहे. वाजत-गाजत निघणाऱ्या आगमन सोहळ्यांमध्ये ढोल-ताशांच्या गजर, गुलालाची उधळण केली जाणार आहे; परंतु बाप्पाच्या स्वागताचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी काही मंडळे गणपतींच्या कारखान्यानजीक तर काही मंडळांकडून चौका- चौकात आधुनिक ‘पेपर ब्लास्ट’ केला जातो. तोफांमधून आकाशात उडवले जाणारे रंगीबेरंगी कागद आणि मुख्यत्वे प्लॅस्टिकचे घटक असलेले कस्पटे पूर्ण रस्त्यावर आणि नागरिकांच्या घरांसमोर पसरतात..Jat Road Blockade Case : दोन माजी आमदारांसह 40 जणांवर गुन्हे; जगताप, सावंत यांच्यासह नेत्यांचा समावेश, जत आंदोलनप्रश्नी आदेश भंग केल्याने कारवाई.साधा कागद काही वेळाने नष्ट होतो किंवा गोळा करणे सोपे होते; परंतु या तोफांमध्ये वापरले जाणारे चकाकणारे कागद हे प्रामुख्याने प्लॅस्टिक किंवा फॉइल कोटिंगचे असतात. हे प्लॅस्टिकचे तुकडे ओल्या रस्त्यांवर किंवा हवेने झाडांवर आणि वाहनांवर घट्ट चिकटून बसतात. परिणामी, उत्सव संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी रस्ते स्वच्छ करताना पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याची तक्रारी आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना ऐकाव्या लागतात. साध्या झाडूने हे प्लॅस्टिकचे कस्पट निघत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना हाताने ते रस्त्यांवरून वेचून काढावे लागतात..खरंतर उत्सवाचा आनंद साजरा करताना सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी आणि नागरिकांनी जबाबदारीचे भान राखले पाहिजे. प्रशासनानेही अशा घातक प्लॅस्टिक तोफांच्या वापरावर कडक नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. बाप्पाचे स्वागत धुमधडाक्यात व्हावे; पण त्यामुळे शहराचे आरोग्य धोक्यात येणार नाही, याची काळजी मंडळांनी घेणे आवश्यक आहे..Beetroot Oats Appe: बीट न खाणारी मुलेही मागून खातील; न आंबवता बनवा रक्त अन् ताकद वाढवणारे इन्स्टंट अप्पे!."अनेकदा वेगवेगळ्या मिरवणुकांमध्ये प्लॅस्टिक किंवा कागदी फुलांचा वर्षाव केला जातो. यामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढतो. शहरात कचरा पसरवणाऱ्या विशेषत: प्लॅस्टिकचा कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर दहा हजार रुपयेपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यासाठी पथकही नेमले जाईल."- राकेश गलियल,."आरोग्य विभागप्रमुख, सातारा पालिकागणेशोत्सव हा आपल्या संस्कृतीचा आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणारा सण मानला जातो. प्लॅस्टिकयुक्त कागदांमुळे शहराचे सौंदर्य धोक्यात येऊ नये याची काळजी सर्वांनी घ्यावी. तात्पुरत्या आनंदासाठी रस्त्यांवर कचरा करणे योग्य नाही. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ अंतर्गत संबंधितांवर कारवाई केली जाईल."- धनंजय जांभळे, सभापती, आरोग्य समिती, सातारा पालिका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.