सातारा

Satara Ganeshotsav Plastic Waste: ‘पेपर ब्‍लास्‍ट’चा ट्रेंड स्‍वच्‍छतेला मारक; पालिकेकडून कारवाईचा विचार; शहराचे आरोग्‍य जपण्‍याचे हवे भान

Paper Blast Trend Raises Cleanliness Concerns in Satara: गणेशोत्सवातील ‘पेपर ब्लास्ट’मधून प्लॅस्टिकयुक्त कागद रस्त्यावर पसरत असल्याने सातारा पालिकेची चिंता वाढली आहे.
Satara Ganeshotsav Plastic Waste

Satara Ganeshotsav Plastic Waste

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा: शहरातील विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून उद्यापासून (शनिवार) लाडक्या बाप्पाला मोठ्या जल्‍लोषात आपापल्‍या मंडपात नेले जाणार आहे; पण या जल्लोषात अलीकडेच रूढ झालेला एक ट्रेंड शहरवासीयांच्या आणि विशेषतः पालिकेच्या डोकेदुखीचे कारण ठरतो. आगमन सोहळ्यांदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर उडवले जाणारे ‘पेपर ब्लास्ट’ आणि प्लॅस्टिकयुक्त कागदांमुळे शहराच्या स्वच्छतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्‍याने त्‍यावर यंत्रणांनी नियंत्रण आणावे, अशा प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त होत आहेत.

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