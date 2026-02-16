Paragliding World Cup 2026: पाचगणीत रंगणार पॅराग्लायडिंगचा थरार; २५ देशांतील २५० स्पर्धकांचा सहभाग, युरोपची मक्तेदारी मोडीत!

पाचगणी: सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या निसर्गरम्य पाचगणीच्या आकाशात आजपासून जागतिक स्तरावरील साहसी खेळांचा महाकुंभ सुरू झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाचे पर्यटन संचालनालय आणि हाय फ्लाय पॅराग्लायडिंग यांच्या संयुक्त विद्यमाने, तसेच पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित ‘पॅराग्लायडिंग वर्ल्डकप २०२६’चे आज उत्साहात उद्घाटन झाले. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.आतापर्यंत प्रामुख्याने युरोपीय देशांची मक्तेदारी असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे यजमानपद यंदा प्रथमच भारताला आणि त्यातही आपल्या पाचगणी शहराला मिळाल्याने साताऱ्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. खासदार नितीन पाटील यांच्या हस्ते या भव्य स्पर्धेचे उद्घाद्घाटन झाले. यावेळी श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘या स्पर्धेच्या निमित्ताने पाचगणीची ओळख केवळ एक पर्यटन स्थळ म्हणून मर्यादित न राहता जागतिक स्तरावरील ‘पॅराग्लायडिंग हब’ म्हणून निर्माण होणार आहे. साताऱ्याच्या डोंगरदऱ्यांतील निसर्गाचे वरदान आता जागतिक साहसी पर्यटनाच्या नकाशावर ठळकपणे चमकणार आहे.’’.या स्पर्धेसाठी जगातील सुमारे २५ देशांतील २०० नामांकित धाडसी स्पर्धक पाचगणीत दाखल झाले असून, १५ ते २१ फेब्रुवारी या कालावधीत आकाशात रंगीबेरंगी पॅराग्लायडर्सची मांदियाळी पाहायला मिळणार आहे. या स्पर्धेच्या पारदर्शक परीक्षणासाठी पॅराग्लायडिंग वर्ल्डकप असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. गोरान यांच्यासह जागतिक दर्जाचे तज्ज्ञ पंच आणि तांत्रिक समिती उपस्थित आहे..जिल्हा बँकेचे संचालक राजेंद्र राजपुरे यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करताना, अशा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमुळे स्थानिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. पाचगणीकर आणि पर्यटकांनी या जागतिक थराराचा अनुभव घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले..यावेळी नगरपालिकेचे अध्यक्ष दिलीप बगाडे, उपनगराध्यक्ष प्रकाश गोळे, दांडेघरच्या सरपंच सृष्टी खरात, माजी सरपंच शंकर कळंबे, नगरसेवक परवीन मेमन, नारायण बिरामणे, प्रकाश गोळे, सुप्रिया माने यांच्यासह वर्ल्ड कप असोसिएशनच्या टेक्निकल टीममधील कृष्णकांत भागरा, श्री. दोहरा आदी मान्यवर उपस्थित होते. हाय फ्लाय पॅराग्लायडिंगचे अध्यक्ष अनुपम जाधव पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. २१ फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या या स्पर्धेमुळे पाचगणी परिसरात उत्साहाचे वातावरण आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...युरोपची मक्तेदारी मोडीतआजवर केवळ युरोपीय देशांतच रंगणारा हा जागतिक थरार पाचगणीच्या टेबल लँड आणि दांडेघरच्या डोंगररांगांमध्ये अनुभवता येणार आहे. ही स्पर्धा केवळ खेळ नसून पाचगणीच्या अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यटनाला जागतिक भरारी देणारा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. त्यामुळे युरोपची मक्तेदारी मोडीत निघणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.