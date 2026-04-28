Satara Politics: गायत्रीदेवी पंतप्रतिनिधींनी भाजपमध्ये जावे; औंधमधील बैठकीत कार्यकर्त्यांचा आग्रह, काय भूमिके घेणार? याकडे लागले लक्ष..

औंध : औंध आणि परिसराच्या विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा गायत्रीदेवी पंतप्रतिनिधी यांनी भाजपचा झेंडा हाती घ्यावा, असा आग्रह कार्यकर्त्यांनी बैठकीत व्यक्त केला. याबाबत गायत्रीदेवी काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .येथील कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत गायत्रीदेवी यांनी कार्यकर्त्यांच्या भावना ऐकून घेतल्या. या वेळी औंध शिक्षण मंडळाचे ज्येष्ठ विश्वस्त हणमंतराव शिंदे, राजेंद्र माने, पंचायत समिती सदस्य शुभम शिंदे, दीपक नलवडे, गणेश देशमुख, इलियास पटवेकरी, अब्बास आत्तार, गणेश हरिदास, शहाजी यादव, तानाजी इंगळे, शिवाजी रणदिवे, जिल्हा परिषद गटातील कार्यकर्ते उपस्थित होते..औंध व परिसरात उपमुख्यमंत्री (कै.) अजित पवार यांच्या माध्यमातून विविध विकासकामांना गती मिळाली. काही प्रकल्प पूर्णत्वास गेले असले, तरी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना अद्याप रखडलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर विकासकामांना वेग देण्यासाठी राजकीय बदलाची गरज असल्याचे मत श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केले..औंधसह २१ गावांचा रखडलेला शेतीसाठी पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सत्ताधारी पक्षात जाणे आवश्यक असल्याचा सूर बैठकीत उमटला. त्यामुळे गायत्रीदेवी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करावा, यासाठी कार्यकर्त्यांनी आग्रही भावना व्यक्त केल्या. संपूर्ण बैठकीत गायत्रीदेवी यांनी कार्यकर्त्यांच्या भावना ऐकून घेतल्या. मात्र, त्यांनी अद्याप आपली भूमिका जाहीर केलेली नसून ती गुलदस्त्यात ठेवली आहे. त्या कोणता निर्णय घेणार, याबाबत औंधसह संपूर्ण परिसरात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..औंध परिसरातील विविध विकासकामांसंदर्भात सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची मी भेट घेणार आहे. इतर कोणताही विषय नाही. कार्यकर्त्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मी त्यांची भूमिका जाणून घेतली आहे. त्यामुळे त्यांच्या आग्रहाबाबत मी विचारपूर्वक निर्णय घेणार आहे.- गायत्रीदेवी पंतप्रतिनिधी.काही विकासकामांच्या मुद्द्यांवर गायत्रीदेवी पंतप्रतिनिधी या मला भेटण्यासाठी येणार होत्या. मात्र, मी बाहेरगावी असून, साताऱ्यात उपलब्ध नसल्याने त्यांची भेट झाली नाही. गायत्रीदेवींच्या भाजप प्रवेशाबाबत मला काहीही माहिती नाही.- शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाममंत्री.