सातारा

Patan Rain: पाटण तालुक्यात पावसाचा जोर! प्रांताधिकारी, तहसीलदारांनी दरडग्रस्तांची भेट घेत दिला सतर्कतेचा इशारा, स्थलांतरासाठी मनधरणी

Landslide-prone villages in Patan on alert: पावसाचा जोर वाढताच पाटण प्रशासन अलर्ट मोडवर; दरडग्रस्तांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरासाठी सतत मनधरणी, सूचना व आवाहन
Landslide Risk Looms in Patan; Authorities Step Up Safety and Relocation Efforts

Landslide Risk Looms in Patan; Authorities Step Up Safety and Relocation Efforts

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सकाळ डिजिटल टीम
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ढेबेवाडी : पावसाचा जोर वाढल्याने धोकादायक घरात थांबून स्वतःसह कुटुंबीयांचा जीव धोक्यात घालू नका. काही दिवसांसाठी सुरक्षित स्थळी आश्रय घ्या, असे आवाहन पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोंपे, तहसीलदार अनंत गुरव यांनी दरडग्रस्त भागात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना भेटून केले.

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