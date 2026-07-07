Patan Rain: पाटण तालुक्यात पावसाचा जोर! प्रांताधिकारी, तहसीलदारांनी दरडग्रस्तांची भेट घेत दिला सतर्कतेचा इशारा, स्थलांतरासाठी मनधरणी

ढेबेवाडी : पावसाचा जोर वाढल्याने धोकादायक घरात थांबून स्वतःसह कुटुंबीयांचा जीव धोक्यात घालू नका. काही दिवसांसाठी सुरक्षित स्थळी आश्रय घ्या, असे आवाहन पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोंपे, तहसीलदार अनंत गुरव यांनी दरडग्रस्त भागात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना भेटून केले..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...तालुक्यात पावसाचा जोर वाढल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन अलर्ट मोडवर आले आहे. दरडग्रस्तांशी संवाद साधून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरासाठी त्यांची मनधरणी केली जात आहे. भूस्खलनाची झळ बसलेली अनेक गावे पाटण तालुक्यात असून, पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या अतिवृष्टी व भूस्खलनात तेथील अनेक कुटुंबांनी लोकांसह खूप काही गमावले आहे. अजूनही यातील कुटुंबांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याची प्रकिया प्रशासनामार्फत सुरूच आहे..प्रांताधिकारी टोंपे, तहसीलदार गुरव यांच्यासह महसूल प्रशासनाने दरडग्रस्त भागात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना आज सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना केल्या. प्रशासनाने सोय केलेल्या ठिकाणी स्थलांतर करावे, यासाठी मनधरणी केली..विभागातील जिंती परिसरातील दरडग्रस्त जितकरवाडी व वाड्यावस्त्यातील नागरिकांची येथील मंडलाधिकारी मृदुला कुलकर्णी, नागेश निकम यांनी तलाठी, पोलिस पाटील व अन्य प्रशासकीय घटकांसमवेत भेट घेऊन गावातील शाळेत स्थलांतर करण्याबाबत सूचना दिल्या. संबंधित दरडग्रस्तांना यापूर्वीच नोटिसद्वारे सूचना दिल्याचेही सांगण्यात आले..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पाटण तालुक्यात प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे. नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य करावे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काळजी घ्यावी.- सोपान टोंपे प्रांताधिकारी, पाटण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.