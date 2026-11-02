Adani Green Energy Project : साताऱ्यात अदानी समूहाची तब्बल 14,952 कोटींची गुंतवणूक! मराठवाडी प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी, 2700 मेगावॉट वीजनिर्मितीचा मार्ग मोकळा

-सूर्यकांत पाटणकरपाटण : तालुक्याच्या उत्तर भागातील मराठवाडी (निवकणे) येथे अदानी ग्रीन एनर्जीच्या २७०० मेगावॉट क्षमतेच्या एकात्मिक पंप स्टोरेज प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने पर्यावरणीय मंजुरी दिली (Adani Green Energy Maharashtra investment) आहे. तब्बल १४ हजार ९५२ कोटी रुपये खर्चाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे निवकणे येथील रखडलेल्या जलसिंचन प्रकल्पाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाने अद्याप हा प्रकल्प अदानी ग्रीन एनर्जीकडे हस्तांतरित न केल्याने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याबाबत अनिश्चितता आहे..निवकणे येथे केरा नदीवर शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळावे, या उद्देशाने जलसंपदा विभागाने २००० मध्ये प्रकल्पाचे काम हाती घेतले होते. मात्र, शासकीय अनास्थेसह विविध कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला. अनेक वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम अपूर्ण राहिल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित सिंचन सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे..दरम्यान, रखडलेल्या प्रकल्पाचे काम अदानी ग्रीन एनर्जीकडे सोपवून तेथे २७०० मेगावॉट क्षमतेचा पंप स्टोरेज प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव कंपनीने शासनाकडे सादर केला. त्यानुसार जलसंपदा विभागाकडून प्रकल्प हस्तांतरणाचा प्रस्ताव शासन दरबारी पाठविला. मात्र, त्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले..Khadakwasla Dam Water Storage : खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस; जाणून घ्या कोणत्या धरणात किती पाणी, पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यावर टांगती तलवार?.पर्यावरणीय अटींचे पालन आवश्यकसह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनपासून अवघ्या १५० मीटर अंतरावर हा प्रकल्प आहे, तसेच पश्चिम घाटातील इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत असल्याने पर्यावरणीय मंजुरीसोबतच वन्यजीव मंडळाच्या परवानगीसह विविध अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. वन्यजीव मंडळाची परवानगी मिळाल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू करता येणार नाही..पर्यावरणीय संरक्षण आणि पर्यावरणीय घटकांच्या निरीक्षणासंबंधीचा अनुपालन अहवाल दर सहा महिन्यांनी संबंधित प्राधिकरणांना सादर केला जाईल, तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अटींचे काटेकोर पालन केले जाईल, असे अदानी ग्रीन एनर्जीकडून स्पष्ट केले आहे. पर्यावरणीय मंजुरीची प्रत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि शासनाच्या संबंधित कार्यालयांना सादर केली आहे..Koyna Dam Controversy : दुष्काळात पाणी वाचवण्याचा 'महाप्रकल्प'! अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी पुन्हा कोयनेच्या शिवसागर जलाशयात? 1500 कोटींच्या प्रस्तावाची जोरदार चर्चा.वीजनिर्मितीसाठी जलाशयांचा वापरअदानी ग्रीन एनर्जीकडून मराठवाडी (निवकणे) येथे ३६१.८२ हेक्टर क्षेत्रात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नुकतीच पर्यावरणीय मंजुरी दिली. प्रकल्पाच्या वरच्या बाजूस कृत्रिम जलाशयाची निर्मिती करून खालच्या जलाशयातील पाणी वरच्या जलाशयात पंपाद्वारे चढविले जाणार आहे. त्यानंतर उंचीतील फरकाचा वापर करून पाणी खालच्या जलाशयात सोडताना टर्बाइनच्या माध्यमातून वीज निर्मिती केली जाईल. या प्रकल्पात दररोज सहा तास पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती करण्याचे नियोजन आहे..प्रकल्पाची वैशिष्ट्येवीजनिर्मिती क्षमता : २७०० मेगावॉटप्रकल्प खर्च : १४ हजार ९५२ कोटी रुपयेप्रकल्पाचे क्षेत्र : ३६१.८२ हेक्टरवीजनिर्मिती : दररोज सहा तास पूर्ण क्षमतेनेजलाशयांतील उंचीचा फरक : ३०९ मीटरटर्बाइन : १० (८ बाय ३०० मेगावॉट अधिक २ बाय १५० मेगावॉटपॉवर हाऊस : जमिनीखाली २३५ बाय २५ बाय ५६ मीटर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.