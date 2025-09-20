माथेरानसारखी 'मिनी ट्रेन' पाटणमध्ये सुरू होणार; पालकमंत्री शंभूराज देसाईंचा महत्त्वाचा प्रस्ताव, पर्यटन विकासासाठी 70 कोटी मंजूर

सातारा : पाटण तालुक्यातील पर्यटन (Patan Tourism) संवर्धनासाठी ७० कोटी रुपयांच्या पाच नवीन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन एका महिन्यात काम सुरू होईल, तसेच पाटण तालुक्यात माथेरानच्या धर्तीवर ‘मिनी ट्रेन’ सुरू करण्याचा विचार आहे. रेल्वे मंत्रालयाशी चर्चा करून या प्रकल्पाचा प्रस्ताव बनवण्यात येत असल्याची माहिती पालकमंत्री तथा पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी दिली..पाटण तालुक्यात पापर्डे, हेळवाक, मेंढघर, पानेरी, येराड, कोयना रासाटी, कुसवडे-कारवट येथे ७० कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प राबवत आहे. यामध्ये गॅलरी, मीटिंग रूम, रेस्टॉरंट तसेच ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटी याशिवाय तेथील पायाभूत सुविधा अशी विविध कामांना सुरुवात होणार आहे. या कामांच्या निविदा एक महिन्यात काढण्यात येऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे..या कामांचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. या कामांना ना हरकत प्रमाणपत्रे घेण्यात आली आहेत. उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेसंदर्भात श्री. देसाई म्हणाले, ‘‘संजय राऊत हे खरे पहिले गद्दार आहेत. पदासाठी उद्धव ठाकरे यांना आघाडी करायला लावली. महायुतीतून निवडून आले आणि महाविकास आघाडीचा घाट घातला.’’.Kaas Pathar Satara : चक्क नो पार्किंगमध्येच 'पोलिस टोपी'चा रुबाब; कायद्याचे रक्षकच ठरले नियमभंग करणारे, कास पठारावरील प्रकार.मंत्री छगन भुजबळ आणि मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते जरांगे-पाटील यांच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘‘राज्यात ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत नाही. विनाकारण आरक्षण प्रक्रियेच्या निमित्ताने कोणत्याही मुद्द्याला जातीय वळण देऊ नका. सर्वसामान्यांनी समजूतदारपणाची भूमिका घ्यावी.’’ श्री. पडळकर यांनी जयंत पाटील यांच्यावर केलेल्या टीकेसंदर्भात श्री. देसाई यांनी पडळकर यांचे विधान शंभर टक्के चुकीचे असल्याचे सांगून व्यक्तिगत पातळीवर कोणीही कोणावर अधिक टीका करू नये, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.