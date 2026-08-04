Satara Crime: लग्नाचे आमिष दाखवून चार वर्षे अत्याचार; पाटणमधील शिक्षक अटकेत

पाटण : मला तू खूप आवडतेस, मी माझ्या बायकोला सोडून तुझ्याशी लग्न करणार आहे, असे आमिष दाखवून चार वर्षे वारंवार अत्याचार करून जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या पाटण येथील खासगी शिक्षण संस्थेतील शिक्षकाविरुद्ध पाटण पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.राजेंद्र तुकाराम बनसोडे (रा. पाटण) असे त्या शिक्षकाचे नाव असून, पाटण पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. त्याच्याविरुद्ध कलम (६९) (११५/२)(३५१) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, चार वर्षांपूर्वी संशयिताबरोबर फिर्यादी महिलेची ओळख झाली होती..त्यानंतर त्याने लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार अत्याचार केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. दरम्यान, संबंधित शिक्षक हा पाटणमधील खासगी शिक्षण संस्थेत शिक्षक म्हणून कार्यरत असून, पीडित महिलेला एका कंपनीत नोकरी लावतो म्हणून तिच्या आर्थिक परिस्थितीचा त्याने वारंवार गैरफायदा घेतला. सुरुवातीला पीडितेने परिस्थितीमुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले. .मात्र, त्यानंतर त्याने २०२२ मध्ये तिच्या घरी येऊन लग्नाच्या आमिषाने तिच्या इच्छेविरुद्ध संबंध प्रस्थापित केले. त्यावेळी पीडितेने त्याला नकार दिला असता त्याने कामावरून काढून टाकण्याची तसेच याबाबत कोणाला सांगितले तर तुला माझ्या गाडीने उडवून ठार करेन, अशी धमकी दिली..भीतीपोटी संबंधित पीडिता कोणालाही काही बोलली नाही. त्याचाच गैरफायदा घेऊन त्याने एका हेल्थ केअर कंपनीचे काम तांबवे भागात करावयाचे आहे असे सांगून तांबवे फाटा, कऱ्हाड, पाटण रोड येथे खोली भाड्याने घेऊन तेथे राहण्यास सांगून ३० मे २०२३ ते १३ जून २०२४ पर्यंत वारंवार अत्याचार केले. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.त्यानंतर संशयिताने कंपनीचे काम मल्हारपेठ (ता. पाटण) विभागात करावयाचे आहे, असे सांगून पुन्हा ता. ७ जुलै २०२४ पासून मल्हारपेठ (ता. पाटण) येथे तिला एक खोली भाड्याने घेऊन दिली होती. याप्रकरणी पोलिस उपअधीक्षक सुदाम पाचोरकर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश तारू यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक बी. बी. चव्हाण तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.