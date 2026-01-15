सातारा

Satara Crime: प्रत्येकी १५ लाख दे, अन्यथा जगणे मुश्कील करू; खंडणी मागितल्याप्रकरणी साताऱ्यात चौघांवर गुन्हा!

four Accused booked for Extortion in Satara: साताऱ्यात बांधकाम व्यावसायिकाला खंडणीची धमकी; चौघांवर गुन्हा दाखल
Satara police register an extortion case against four accused for allegedly demanding ₹15 lakh and issuing threats.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : बांधकाम व्यावसायिकाला खंडणी मागून त्याची गाडी जबरदस्तीने घेऊन गेल्याप्रकरणी चौघांवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. निखिल प्रभाळे, रणजित कांबळे, हणमंत पवाडे (सर्व रा. सातारा) व त्यांच्या एका साथीदारावर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

