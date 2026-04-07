Satara Accident: सुळेवाडीत पादचाऱ्याचा दुचाकीच्या धडकेत मृत्यू; मल्हारपेठ पोलिसांत दुचाकीस्वारावर गुन्हा!

मल्हारपेठ: रात्री जेवण करून पायी चालत जाणाऱ्यास मोटारसायकलने पाठीमागून जोराची धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला. सुळेवाडी (ता. पाटण) गावच्या हद्दीत ही दुर्घटना घडली. कृष्णत शेजवळ (वय ५१, रा. सुळेवाडी) असे मृताचे नाव आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार; सुळेवाडी येथील रघुनाथ भाऊ वरेकर हे शुक्रवारी (ता. ३) रात्री साडेआठच्या सुमारास जेवण करून गावातील मित्र धनाजी शेजवळ, कृष्णत शेजवळ व विलास शेजवळ हे गव्हाणवाडी फाटा ते मोरगिरी रस्त्यावर सुळेवाडी येथून नाईकबा मंदिर या ठिकाणी पायी चालत हाेते. .त्यावेळी तेथून परत येत असताना सुळेवाडी गावच्या हद्दीतील वाघाळीचा पूल येथे रघुनाथ वरेकर व कृष्णत शेजवळ हे पाठीमागून चालत असताना कृष्णत शेजवळ यांना मोरगिरी बाजूकडून भरधाव वेगाने येणाऱ्या मोटारसायकलने (एमएच ११ सीके ६६१७) पाठीमागून जोराची धडक दिली. त्यात कृष्णत शेजवळ याच्या डोक्याला गंभीर मार लागून ते बेशुद्ध झाले..त्यांना कऱ्हाड येथील कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. ते मृत झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. त्यानुसार अपघातप्रकरणी दुचाकी चालक कृष्णत हरिबा लोंढे (वय २७, रा. रेवलकरवाडी - विसापूर, जि. सातारा) याच्यावर येथील पोलिसात गुन्हा नाेंद झाला आहे. हवालदार लेंबे तपास करत आहेत.