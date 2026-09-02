सातारा

Phaltan ACB Trap: प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने लाच मागणारा एजंट जाळ्यात; ५० हजार स्वीकारताना एसीबीची कारवाई

Phaltan ACB Trap Agent Caught Taking 50000 Rupees Bribe: प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने विलंबमाफी व अपिलाचा निकाल आपल्या बाजूने लावून देण्याच्या बहाण्याने तक्रारदाराकडून ६० हजारांची लाच मागणी; एसीबीच्या सापळ्यात एजंट ५० हजार स्वीकारताना पकडला
ACB Action in Phaltan Agent Caught Accepting 50000 Rupees Bribe in the Name of Sub Divisional Officer

ACB Action in Phaltan Agent Caught Accepting 50000 Rupees Bribe in the Name of Sub Divisional Officer

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सकाळ वृत्तसेवा
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दुधेबावी : फेरफार रद्द करण्याच्या अपिलातील विलंबमाफीचा अर्ज मंजूर करून घेण्यासह अपिलाचा निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने लावून देण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने ५० हजार आणि स्वतःसाठी दहा हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या खासगी एजंटास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने ५० हजार रुपये स्वीकारताना पकडले. ही कारवाई फलटण येथील गिरवी चौकातील लॉ कॉलेजसमोर काल करण्यात आली.

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