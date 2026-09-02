Phaltan ACB Trap: प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने लाच मागणारा एजंट जाळ्यात; ५० हजार स्वीकारताना एसीबीची कारवाई

दुधेबावी : फेरफार रद्द करण्याच्या अपिलातील विलंबमाफीचा अर्ज मंजूर करून घेण्यासह अपिलाचा निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने लावून देण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने ५० हजार आणि स्वतःसाठी दहा हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या खासगी एजंटास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने ५० हजार रुपये स्वीकारताना पकडले. ही कारवाई फलटण येथील गिरवी चौकातील लॉ कॉलेजसमोर काल करण्यात आली..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.विकास शंकर तोडकर (वय ३६, रा. नांदल, ता. फलटण) असे अटक केलेल्या खासगी एजंटाचे नाव आहे. याप्रकरणी फलटण शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. तक्रारदाराची टाकळवाडे (ता. फलटण) येथील गट क्रमांक १३४, १४० व १४४ मधील वडिलोपार्जित शेतजमीन असून, या जमिनीवर त्यांच्या आजोबांसह इतर हिस्सेदारांची नावे आहेत..गट क्रमांक १३४ मधील एका हिस्सेदाराने तक्रारदारांची सहहिस्सेदार म्हणून परवानगी न घेता जमीन विकल्याचे जून २०२६ मध्ये फेरफार क्रमांक २२५७ पाहिल्यानंतर तक्रारदाराच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर त्यांनी हा फेरफार रद्द करण्यासाठी २४ जून रोजी अपील दाखल केले होते. हा फेरफार २०२३ मध्ये झाल्याने अपील दाखल करण्यास ६० दिवसांची मुदत उलटून गेली होती. .त्यामुळे तक्रारदाराने प्रांताधिकारी कार्यालय, फलटण येथे विलंबमाफीचा अर्ज केला होता. या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी तक्रारदार २१ ऑगस्ट रोजी प्रांताधिकारी कार्यालयात गेले असता त्यांची ओळख असलेल्या विकास तोडकर याने प्रांताधिकाऱ्यांकडे असलेल्या अपिलातील विलंबमाफीचा अर्ज मंजूर करून देण्यासाठी, तसेच अपिलाचा निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने लावून देण्यासाठी ५० हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे..तक्रारदाराने याबाबत २५ ऑगस्ट रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सातारा यांच्याकडे तक्रार दिली. त्यानंतर २५, २७ व ३१ ऑगस्ट रोजी गिरवी चौक येथे पंचासमक्ष तक्रारीची पडताळणी करण्यात आली. २७ ऑगस्टच्या पडताळणीत तोडकर याने प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने ५० हजार रुपये, तसेच अपिलाचा निकाल झाल्यानंतर स्वतःसाठी दहा हजार रुपये देण्याची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर ३१ ऑगस्ट रोजी गिरवी चौकातील लॉ कॉलेजसमोर सापळा रचण्यात आला. या वेळी विकास तोडकर यास ५० हजार रुपयांची लाच घेताना पथकाने पकडले..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.\rही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस उपअधीक्षक शैला कोरडे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. हवालदार नितीन गोगावले, नीलेश राजपुरे, गणेश ताटे, महिला पोलिस प्रियांका जाधव व हवालदार अजित कर्णे यांच्या पथकाने कारवाईत सहभाग घेतला. पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे व अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.