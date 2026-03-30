Phaltan kavadi Yatra: महादेवाच्या जयघोषाने फलटणनगरी दुमदुमली; मानाच्या कावडींचे स्वागत, ठिकठिकाणी मान्यवरांच्या हस्ते पूजन!

दुधेबावी: गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर सुरू झालेल्या श्री क्षेत्र शिखर शिंगणापूर यात्रेत सहभागी होण्यासाठी पुरंदर तालुक्यातून निघालेल्या मानाच्या कावड्या शनिवारी फलटण शहरात दाखल झाल्या. 'शंभू महादेव'च्या गजरात या कावड्यांचे स्वागत करण्यात आले, तर संपूर्ण शहर भक्तिरसात रंगून गेले..संत भुतोजी महाराजांनी सुरू केलेली परंपरा आजही त्यांच्या वंशजांकडून जपली जात आहे. गुढीपाडव्याला कावडी उभारून रामनवमीला घराला अग्नी देत शिंगणापूरच्या वारीला प्रस्थान करण्याची ही अनोखी परंपरा मानकरी शिवयोगी संत भुतोजी नाना महाराज खळदकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. जिंती येथील श्री गणेश मंदिर परिसरात कावड्यांचा मुक्काम करण्यात आला..यात्रेत ७५ हून अधिक बैलगाड्या, ट्रॅक्टर व टँकरचा मोठा ताफा सहभागी झाला असून, हजारो भाविक अनवाणी पायी चालत यात्रेत सहभागी झाले आहेत. जिंती येथे ग्रामस्थांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत आणि बैलगाड्यांच्या लवाजम्यासह कावडींचे जल्लोषात स्वागत केले. पुरंदर तालुक्यातील खळद, खानवडी, एकतपूर, मुंजवडी आणि कुंभारवळण या पंचक्रोशीचे ग्रामदैवत असलेल्या कावडीने कऱ्हा नदीचे पवित्र जल घेतले आहे..'श्री संत तेल्या भूत्याची कावड' हे यात्रेचे मुख्य आकर्षण ठरत असून, तिच्यासोबत भाविकांचा मोठा ताफा दिसून आला. भाविकांनी कावडींच्या स्वागतासाठी मोठी गर्दी केली होती. तांबमाळ व फलटण परिसरात मुक्काम करून पहाटेच्या सुमारास या कावडी शिंगणापूरकडे प्रस्थान करतात. दर्शनासाठी महिला व युवकांचीही मोठी उपस्थिती पाहायला मिळाली..रात्रीच्या प्रवासावर भरउन्हाचा वाढता तीव्रपणा लक्षात घेता अनेक कावडीधारकांनी रात्रीच्या प्रवासाला प्राधान्य दिले आहे. सुरवडी, पाडेगाव, काळज-निंभोरे आणि वडजलमार्गे आलेल्या कावडींचे ग्रामस्थांनी ठिकठिकाणी स्वागत केले. 'हर हर महादेव'च्या जयघोषात संपूर्ण मार्ग भक्तिमय बनला आहे.