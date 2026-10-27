Phaltan Lonand Road Accident: फलटण-लोणंद मार्गावर अपघात; ट्रॅक्टरच्या धडकेत २० वर्षीय सुवर्णदीप जगतापचा मृत्यू

दुधेबावी: फलटण- लोणंद मार्गावरील वडजल गावच्या हद्दीत स्वरा हॉटेलसमोर ट्रॅक्टरने दुचाकीला पाठीमागून धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. सुवर्णदीप सुरेश जगताप (वय २०, रा. रांजे, पोस्ट आर्वी, ता. भोर, जि. पुणे) असे मृत तरुणाचे नाव असून, त्याचा मित्र रोहित घोगरे हा किरकोळ जखमी झाला. .अपघातानंतर जखमींना मदत न करता ट्रॅक्टरचालक घटनास्थळावरून पसार झाला. याप्रकरणी फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात अज्ञात ट्रॅक्टरचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काल रात्री साडेनऊच्या सुमारास सुवर्णदीप जगताप व त्याचा मित्र रोहित घोगरे हे दुचाकी (एमएच १२ डीएन ८२२) वरून विडणी येथून रांजे (ता. भोर) येथे जात होते. .त्यावेळी वडजल गावच्या हद्दीत स्वरा हॉटेलसमोर पाठीमागून आलेल्या ट्रॅक्टरने (एमएच १६ सीक्यू ९७३६) त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात सुवर्णदीप जगताप याचा मृत्यू झाला, तर रोहित घोगरे किरकोळ जखमी झाला, तसेच दुचाकीचे नुकसान झाले. अपघातानंतर ट्रॅक्टरचालकाने जखमींना उपचारासाठी मदत न करता तेथून पलायन केल्याचे दाखल फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.