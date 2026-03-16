Phaltan LPG Gas Shortage: फलटणमध्ये जादा दराने सिलिंडरची विक्री; गॅस एजन्सीसमोर लांबच लांब रांगा; ग्रामीण भागात पुन्हा पेटल्या चुली

आसू,: फलटण शहरासह ग्रामीण भागात सध्या घरगुती गॅस सिलिंडरचा तीव्र तुटवडा जाणवत असून, नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. गॅस एजन्सीसमोर सकाळपासूनच सिलिंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून काही ठिकाणी जादा दराने सिलिंडर विक्री होत असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, फलटण तालुक्यात एक गॅस जोडणी असलेले ४८ हजार २३७, तर दोन गॅस जोडणी असलेले ४६ हजार १८० असे एकूण ९४ हजार ४१७ ग्राहक आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून शहरासह ग्रामीण भागात घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. अनेक ठिकाणी बुकिंग करूनही वेळेत सिलिंडर मिळत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे गृहिणींसमोर स्वयंपाकाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, ग्रामीण भागात पुन्हा चुली पेटल्याचे चित्र दिसून येत आहे..Sambhajinagar LPG News: गॅस तुटवड्यावर 'सकाळ'चा दणका: बुढीलेनमध्ये हॉटेलवर छापा, घरगुती तीन सिलिंडर जप्त.दरम्यान, गॅस पुरवठादारांकडून मुद्दाम साठेबाजी केली जात असल्याचा संशय काही नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून काही ठिकाणी जादा दराने सिलिंडर विक्री होत असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. या भीतीने नागरिक सकाळपासूनच एजन्सीसमोर रांगा लावत आहेत. काही ठिकाणी सकाळी सहा वाजता रांगेत उभ्या राहिलेल्या ग्राहकांना दुपारी एक वाजता सिलिंडर मिळाल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला..Kolhapur Kerosene : रेशनकार्डधारकांना रॉकेल उपलब्ध करा; कोल्हापूर जिल्हा रेशन दुकानदार संघटनेची मागणी.घरगती गॅसपुरवठा सुरळीत न झाल्याने व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडाही जाणवत आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून, काही जणांना इलेक्ट्रिक किंवा कोळशाच्या शेगडीचा वापर करावा लागत आहे. मात्र, त्यामुळे ग्राहकांना जलद सेवा देणे कठीण होत आहे. काही ठिकाणी चायनीज पदार्थ बनवणेही बंद करावे लागल्याने व्यवसायावर परिणाम झाल्याचे हॉटेल दुर्वांकुरचे मालक योगेश भानुशाली यांनी सांगितले..दरम्यान, घरगुती एलपीजी गॅसचा सुरळीत व पारदर्शक पुरवठा होण्यासाठी सर्व एलपीजी वितरकांनी ऑनलाइन बुकिंग केलेल्या ग्राहकांनाच गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करावा, एजन्सी किंवा गोडाऊनवरून थेट वितरण टाळून केवळ होम डिलिव्हरी पद्धतीनेच सिलिंडर द्यावेत, तसेच सिंगल गॅस कनेक्शनधारकांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. तसेच कोणत्याही ग्राहकाला अनावश्यक साठा करण्यासाठी एकापेक्षा जास्त सिलिंडर देऊ नयेत, असेही सांगण्यात आले आहे.."वितरकांनी आपल्या गॅस एजन्सीबाहेर कोणत्या बुकिंग तारखेपर्यंत गॅस सिलिंडरची डिलिव्हरी करण्यात येणार आहे, याचे निर्देश देणारे फलक लावावेत, आदी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.:- डॉ. अभिजित जाधव, तहसीलदार, फलटण.