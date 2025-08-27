Satara News:'फलटण तालुक्यातील निकम टोळी तडीपार'; पोलिस अधीक्षकांची कारवाई, सहा सराईतांचा समावेश

फलटण: आगामी गणेशोत्सव व ईद- ए- मिलाद काळात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी फलटण तालुका पोलिस ठाणे हद्दीमध्ये सातत्याने गंभीर गुन्हे करणाऱ्या टोळीला जिल्हा पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी सातारा जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केले. स्वप्नील रमेश निकम (वय २८) रोहन रवींद्र ऊर्फ बाळासाहेब निंबाळकर (वय २४), ज्ञानेश्वर ऊर्फ माऊली हिराचंद निंबाळकर (वय ३५), सागर संभाजी निंबाळकर (वय ३५), सूरज ऊर्फ सोनू धनाजी भोईटे (वय ३०), विनोद भिकोजी ऊर्फ भीमराव भोईटे (वय ३९ सर्व रा. राजाळे, ता. फलटण) अशी सराईत टोळीच्या सदस्यांची नावे आहेत. .Ahilyanagar News :'श्रीरामपूरमधील ढिगाऱ्यात गाडली व्यापाऱ्यांची स्वप्ने'; सोनार गल्लीत अतिक्रमणांवरील कारवाई; पालिकेवर दुजाभावाचा आरोप.याबाबत माहिती अशी, की टोळीप्रमुख स्वप्नील निकम याच्यासह साथीदारांवर खुनाचा प्रयत्न करणे, गर्दी मारामारी व गंभीर दुखापत करणे, यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यांना अटक, तसेच प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली; परंतु त्यांच्या वर्तनात सुधारणा न करता गुन्हेगारी कारवाया चालूच ठेवल्या होता. त्यांच्यावर कायद्याचा कोणताच धाक न राहिल्यामुळे फलटण तालुका परिसरातील लोकांना मोठ्या प्रमाणावर या टोळीचा उपद्रव होत होता, अशा टोळीवर सर्वसामान्य जनतेमधून कडक कारवाई करण्याची मागणी होत होती..त्यावर फलटण तालुका पोलिस ठाणेचे पोलिस निरीक्षक सुनील महाडिक यांनी या टोळीविरुद्ध तडीपार करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाची चौकशी तत्कालीन पोलिस उपअधीक्षक राहुल धस यांनी केली होती. पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम ५५ अन्वये संपूर्ण सातारा व पुणे जिल्हा हद्दीतून दोन वर्षांकरिता हद्दपारीचा आदेश पारीत केला आहे. या कामी हद्दपार प्राधिकरणापुढे सरकार पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर, हवालदार प्रमोद सावंत, अमित सपकाळ, राजू कांचळे, शिवाजी भिसे, अनुराधा सणस, वैभव सूर्यवंशी यांनी सहकार्य केले..Maratha Reservation: 'मराठा समाजाचा मोर्चा आज नगरमध्ये धडकणार'; चौकाचौकांत होणार स्वागत, जिल्ह्यातून दहा हजार वाहने जाणार.आगामी काळात कडक कारवायासातारा जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आगामी काळात जिल्ह्यातील सराईत गुन्हेगारांचेविरुद्ध हद्दपारी, मोका, एमपीडीए अशा प्रकारच्या कडक कारवाया करण्यात येणार असल्याचे श्री. दोशी यांनी सांगितले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.