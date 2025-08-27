सातारा

Satara News:'फलटण तालुक्यातील निकम टोळी तडीपार'; पोलिस अधीक्षकांची कारवाई, सहा सराईतांचा समावेश

Nikam Gang Members Externed in Phaltan: टोळीप्रमुख स्वप्नील निकम याच्यासह साथीदारांवर खुनाचा प्रयत्न करणे, गर्दी मारामारी व गंभीर दुखापत करणे, यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यांना अटक, तसेच प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली; परंतु त्यांच्या वर्तनात सुधारणा न करता गुन्हेगारी कारवाया चालूच ठेवल्या होता.
"Satara SP’s firm action: Six notorious criminals from Nikam gang externed from Phaltan taluka."
Updated on

फलटण: आगामी गणेशोत्सव व ईद- ए- मिलाद काळात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी फलटण तालुका पोलिस ठाणे हद्दीमध्ये सातत्याने गंभीर गुन्हे करणाऱ्या टोळीला जिल्हा पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी सातारा जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केले. स्वप्नील रमेश निकम (वय २८) रोहन रवींद्र ऊर्फ बाळासाहेब निंबाळकर (वय २४), ज्ञानेश्वर ऊर्फ माऊली हिराचंद निंबाळकर (वय ३५), सागर संभाजी निंबाळकर (वय ३५), सूरज ऊर्फ सोनू धनाजी भोईटे (वय ३०), विनोद भिकोजी ऊर्फ भीमराव भोईटे (वय ३९ सर्व रा. राजाळे, ता. फलटण) अशी सराईत टोळीच्या सदस्यांची नावे आहेत.

