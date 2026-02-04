सातारा

Phaltan Politics: हजारोंना रोजगार मिळणार असल्याने रामराजेंच्या पोटात का दुखतय; रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, उद्योगमंत्री वाईट लोकांच्या संगतीत!

Industry Minister criticism by Naik-Nimbalkar: रामराजेंच्या विरोधामुळे रोजगाराच्या संधींवर प्रश्नचिन्ह
Ranjitsinh Naik-Nimbalkar

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फलटण : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाईकबोमवाडी एमआयडीसीत मोठा उद्योग आणण्याचा शब्द दिला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील १० ते २० हजार युवकांच्या हाताला रोजगार मिळणार असताना रामराजे व त्यांच्या बंधूंच्या पोटात का दुखते. विधान परिषदेचे सभापती असताना त्यांनी केवळ राजकीय आकसातून एमआयडीसी प्रकल्प रद्द करण्याच्या बैठका घेतल्या, असा आरोप माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी केला.

Employment
Phaltan
Ramraje Naik Nimbalkar
Maharashtra Politics
controversy

