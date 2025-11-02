Phaltan Woman Doctor Case: 'न्यायाच्या मागणीसाठी एकवटले फलटणकर'; कॅंडल मार्चद्वारे डॉक्टर युवतीला श्रद्धांजली; तीव्र शब्दात निषेध

आसू : येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर युवतीच्या मृत्यूप्रकरणाने सर्व महाराष्ट्र हादरला आहे. या घटनेनंतर फलटणकर आज रस्त्यावर उतरले. फलटण येथे शेकडोंच्या उपस्थितीत आज सायंकाळी गजानन चौकात कॅंडल मार्च काढून अतिशय शांततेने या घटनेचा निषेध केला. या प्रकरणातील संशयितांना फाशीची शिक्षा मिळावी, अशी मागणी करत नागरिकांनी श्रद्धांजली वाहिली. .MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नंदकुमार मोरे आणि अमीर शेख यांनी मोर्चाचे आयोजन केले. यावेळी शेकडो नागरिकांनी कॅंडल मार्च काढत श्रद्धांजली अर्पण केली. कँडल मार्चमध्ये आमदार सचिन पाटील, राहुल निंबाळकर, सचिन सूर्यवंशी-बेडके, महेंद्र सूर्यवंशी-बेडके, सचिन काकडे, सनी काकडे, महादेव गायकवाड, बापूराव शिंदे, विजय शिंदे, प्रतिभा शिंदे, माऊली सावंत, अमोल रासकर, मंगेश आवळे, विक्रम शितोळे, गिरीश बनकर, युवराज शिंदे, जॉनी इंगवले, रेश्मा पठाण, राणी भोसले, विजय जाधव, यास्मीन बागवान, सनी काकडे, सुधीर अहिवळे, विराज खराडे, जयकुमार शिंदे, मंगेश आवळे, अमोल सस्ते, नासिर शिकलगार, रामभाऊ ढेकळे यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..उपस्थित सर्वांनी आरोपींना फाशी झालीच पाहिजे, अशा घोषणा देऊन प्रत्येकाने एकेक कॅंडल प्रज्वलित करून प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन तपास झाला पाहिजे. डॉक्टर युवतीला न्याय मिळाला पाहिजे. आरोपींना फाशी शिक्षा झाली पाहिजे, तरच पीडित युवती डॉक्टरला न्याय मिळेल, अशा भावना उपस्थितांनी व्यक्त केल्या..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सासर व अपराजित योद्धा छत्रपती शंभूराजे यांचे आजोळ ज्या विघातक घटनेने कलंकित होत आहे, ते सर्व सामान्य फलटणकर म्हणून माझ्या मनाला छिन्नविच्छिन्न करणारे आहे.- गिरीश बनकर, सामाजिक कार्यकर्ते.पोलिस ठाणे व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या भूमिका संशयास्पद आहेत. प्रशासन पूर्ण सरकारच्या दबावाखाली आहे. पीडितेच्या मृत्यूपूर्वी तीन महिन्यांतील सर्वांचे कॉल रेकॉर्ड तपासण्यात यावेत.- महेंद्र सूर्यवंशी- बेडके फलटण तालुकाध्यक्ष राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष.ही घटना फलटणच्या इतिहासात काळिमा फासणारी आणि अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्येप्रकरणी तपास निष्पक्षपाती होऊन त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरात लवकर न्याय मिळाला पाहिजे. हीच खरी त्यांना श्रद्धांजली ठरेल.-प्रतिभा शिंदे, तालुकाध्यक्ष राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस.Satara Woman Doctor Case: फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण! 'तेजस्वी सातपुतेंच्या देखरेखीखाली हाेणार तपास'; फलटणला येऊन घेतली माहिती .पीडित डॉक्टर महिला आत्महत्येप्रकरणी योग्य तो तपास होऊन लवकरात लवकर न्याय मिळाला पाहिजे. प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन तपास व्हावा. तपासात राजकीय हस्तक्षेप नको.-युवराज शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.