Phaltan Woman Doctor Case: 'न्यायाच्या मागणीसाठी एकवटले फलटणकर'; कॅंडल मार्चद्वारे डॉक्टर युवतीला श्रद्धांजली; तीव्र शब्दात निषेध

Emotional Tribute in Phaltan: आरोपींना फाशी झालीच पाहिजे, अशा घोषणा देऊन प्रत्येकाने एकेक कॅंडल प्रज्वलित करून प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन तपास झाला पाहिजे. डॉक्टर युवतीला न्याय मिळाला पाहिजे. आरोपींना फाशी शिक्षा झाली पाहिजे, तरच पीडित युवती डॉक्टरला न्याय मिळेल, अशा भावना उपस्थितांनी व्यक्त केल्या.
Citizens of Phaltan lighting candles in memory of the young doctor, demanding justice through a peaceful march.

सकाळ वृत्तसेवा
आसू : येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर युवतीच्या मृत्यूप्रकरणाने सर्व महाराष्ट्र हादरला आहे. या घटनेनंतर फलटणकर आज रस्त्यावर उतरले. फलटण येथे शेकडोंच्या उपस्थितीत आज सायंकाळी गजानन चौकात कॅंडल मार्च काढून अतिशय शांततेने या घटनेचा निषेध केला. या प्रकरणातील संशयितांना फाशीची शिक्षा मिळावी, अशी मागणी करत नागरिकांनी श्रद्धांजली वाहिली.

