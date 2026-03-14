फलटण (सातारा) : शिक्षण व्यवस्थेबद्दल चर्चा घडवणारा धक्कादायक प्रकार फलटण तालुक्यात उघडकीस आला आहे. विडणी (ता. फलटण) येथील उत्तरेश्वर हायस्कूलमध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या (class 10 exam papers checked by class 6 students) भविष्याशी संबंधित असलेले महत्त्वाचे पेपर चक्क सहावीच्या दोन विद्यार्थिनींच्या मदतीने तपासून घेतल्याचा आराेप या प्रकरणात होत आहे. .दरम्यान, या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्याची चर्चा झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या कोल्हापूर विभागाच्या चौकशी समितीने संबंधित शाळा आणि घटनास्थळाला भेट दिल्याची माहिती आहे..या संदर्भात शाळेच्या मुख्याध्यापिका शुभांगी शिर्के यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी या प्रकरणावर फोनवर बोलण्यास नकार दिला. याबाबत प्रत्यक्ष भेटूनच बोला, असे सांगत त्यांनी प्रतिक्रिया देणे टाळले..फलटण तालुक्यातील विडणी येथे घडलेल्या घटनेसंदर्भातील चौकशीसाठी राज्य शिक्षण मंडळाच्या कोल्हापूर विभागाच्या चौकशी समितीने संबंधित शाळा आणि घटनास्थळाला भेट दिली आहे. याबाबतचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही.- सी. जी. मठपती, गटशिक्षणाधिकारी, फलटण.