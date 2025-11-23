Phaltan Woman Doctor Case:' गोपाल बदने, प्रशांत बनकरला दोन दिवसांची कोठडी'; फलटणमधील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण, न्यायालयात काय घडलं !

फलटण : फलटण येथील वैद्यकीय रुग्णालयातील महिला डॉक्टर आत्महत्याप्रकरणी पोलिस कोठडीत असलेल्या दोन्ही संशयितांना विशेष पथकाने तपासासाठी ताब्यात घेतले आहे. त्यांना दोन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...बडतर्फ पोलिस उपनिरीक्षक गोपाळ बाळासाहेब बदने (वय ३५, मूळ रा. चांदापूर ता. परळी, जि. बीड हल्ली, रा. बिरदेवनगर जाधववाडी, ता. फलटण) व प्रशांत किसन बनकर (वय २९, रा. लक्ष्मीनगर, फलटण) अशी त्यांची नावे आहेत. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर या दोघांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. या दरम्यान गुन्ह्याच्या तपासासाठी राज्य राखीव दलाच्या समादेशक तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक राज्य सरकारने स्थापन केले. या पथकाने तपास सुरू केला. .कागदपत्रांची माहिती घेतल्यानंतर त्यांनी दोन्ही संशयितांना न्यायालयाच्या परवानगीने ताब्यात घेतले. काल (ता. २१) सकाळी त्यांना कोल्हापूर येथील कळंबा कारागृहातून फलटण न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...\rतेथे सरकार पक्षाच्या वतीने पोलिस कोठडीची मागणी करण्यात आली. त्यास संशयितांच्या वतीने ॲड. धायगुडे यांनी विरोध केला; परंतु न्यायालयाने दोघांना २४ पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. दोन्ही संशयितांना न्यायालयात हजर करताना फलटणचे पोलिस उपअधीक्षक विशाल खांबे व कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.