सातारा

Phaltan Woman Doctor Case:' गोपाल बदने, प्रशांत बनकरला दोन दिवसांची कोठडी'; फलटणमधील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण, न्यायालयात काय घडलं !

Woman Doctor Endlife: न्यायालयाने पोलिसांचे युक्तिवाद मान्य करत आरोपींना २ दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणामुळे वैद्यकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ उडाली असून अनेक डॉक्टर संघटनांनी निषेध नोंदवला आहे. आत्महत्येपूर्वी डॉक्टरने लिहिलेल्या नोटमधील आरोप, तसेच आरोपींसोबतचे व्यवहार याबाबत तपास अधिक गतीने सुरू आहे.
Phaltan Woman Doctor Case:

Phaltan Woman Doctor Case:

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फलटण : फलटण येथील वैद्यकीय रुग्णालयातील महिला डॉक्टर आत्महत्याप्रकरणी पोलिस कोठडीत असलेल्या दोन्ही संशयितांना विशेष पथकाने तपासासाठी ताब्यात घेतले आहे. त्यांना दोन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com