Satara Accident: देवदर्शनासाठी निघाले, पण काळाने गाठले! साताऱ्यात मिनी बस-ट्रकची भीषण धडक; दोन भाविक ठार, पाच गंभीर

सातारा : पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर सातारा शहरातील डी-मार्टसमोर आज पहाटे भीषण अपघात झाला. कोल्हापूरहून जेजुरीकडे देवदर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांच्या मिनी बसला समोरून येणाऱ्या ट्रकने जोरदार धडक दिली. या अपघातात दोन भाविकांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त सर्व प्रवासी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कसाब गावचे रहिवासी असून ते जेजुरी येथे खंडोबा दर्शनासाठी निघाले होते. पहाटेच्या सुमारास त्यांची मिनी बस सातारा शहरातील डी-मार्ट परिसरात पोहोचली असता समोरून आलेल्या भरधाव ट्रकने बसला जोरदार धडक दिली..धडक इतकी भीषण होती की मिनी बसच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या दुर्घटनेत स्नेहल उत्तम कांबळे आणि एकनाथ बापू कांबळे यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर अन्य पाच प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत..अपघाताची माहिती मिळताच शिवेंद्रसिंहराजे रेस्क्यू टीमचे कार्यकर्ते रोहित बनसोडे, बबलू पवार, अनिकेत भांडे, ऋषी रंकाळे आणि अजय शिंगे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने त्यांनी मिनी बसमध्ये अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढून तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. जखमींवर सध्या शासकीय रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळत आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rदरम्यान, अपघातामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी क्रेनच्या साहाय्याने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. या दुर्घटनेमुळे कसाब गावावर शोककळा पसरली असून, देवदर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांवर काळाने घाला घातल्याची भावना व्यक्त होत आहे. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.