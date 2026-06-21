सातारा

Satara Accident: देवदर्शनासाठी निघाले, पण काळाने गाठले! साताऱ्यात मिनी बस-ट्रकची भीषण धडक; दोन भाविक ठार, पाच गंभीर

Kolhapur pilgrims injured in road accident: जेजुरीला निघालेल्या कसाब गावच्या भाविकांच्या मिनी बसला साताऱ्यात भरधाव ट्रकची समोरासमोर धडक; दोन ठार, पाच जणांची प्रकृती चिंताजनक
Journey of Faith Ends in Disaster as Truck Rams Devotees’ Mini Bus in Satara

Journey of Faith Ends in Disaster as Truck Rams Devotees’ Mini Bus in Satara

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर सातारा शहरातील डी-मार्टसमोर आज पहाटे भीषण अपघात झाला. कोल्हापूरहून जेजुरीकडे देवदर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांच्या मिनी बसला समोरून येणाऱ्या ट्रकने जोरदार धडक दिली. या अपघातात दोन भाविकांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

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