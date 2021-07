By

कऱ्हाड (सातारा) : जिल्हाधिकारी शेखर सिंह (Collector Shekhar Singh) यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करू नका, असे आवाहन पोलीस व पालिकेने नागरिकांना केले होते. त्याला न जुमानता व्यापाऱ्यांनी (trader) दुकाने उघडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो पोलिसांनी यशस्वी होवू दिला नाही. लाॅकडाउनच्या (coronavirus lockdown) विरोधात होणारे आंदोलनही पोलिस व पोलिकेने रोखले. दरम्यान, दत्त चौकात मोठा फौजफाटा होता. यावेळी पोलीस उपाधीक्षक रणजीत पाटील (Deputy Superintendent of Police Ranjit Patil), पोलीस निरीक्षक बी. आर. पाटील, मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते. (Police Action Against Traders Violating Lockdown Rules In Karad Satara Marathi News)

प्रशासनाकडून परवानगी नसलेली दुकाने बंद करून सील करण्यात आली. त्यानुसार कारवाई सुरू असताना माझ्याच दुकानावरती कारवाई का, इतरांवर का नाही, असे म्हणत काही व्यापाऱ्यांनी अन्य दुकानांवरही कारवाईसाठी प्रशासनाला भाग पाडले. त्यावेळी व्यापाऱ्यांमध्ये काही काळ गोंधळ उडाला. यावेळी मंडई परिसरात जमाव जमत असल्याचे लक्षात येतात पोलिसांनी हस्तक्षेप करून जमावाला पांगवले.

हेही वाचा: 'ठरावाचं अवमूल्यन करणाऱ्या नगराध्यक्षांविरोधात कारवाई करा'

तसेच परवानगी नसताना व अत्यावश्यक सेवेत येत नसतानाही उघडलेल्या दुकानांवर पोलीस व पालिका प्रशासनाने कारवाई सुरू केल्याने काही वेळानंतर गोंधळ थांबला. त्यानंतर बराच वेळ नगरपालिका व पोलिसांची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करून उघडलेली दुकाने सिल करण्याची कारवाई सुरू होती. या कारवाईबाबत व्यापार यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.

