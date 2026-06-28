Satara Crime: मायणीत १७ लाखांच्या बेकायदेशीर जिलेटिन साठ्यावर पोलिसांचा छापा; दोघा भावांना अटक, सातारा जिल्ह्यात खळबळ!

मायणी: येथील गरवारे वस्तीनजीक जिलेटिनसह स्फोटक पदार्थांचा बेकायदेशीरपणे केलेला तब्बल १७ लाख नऊ हजार ९०० रुपयांचा साठा पोलिसांनी आज जप्त केला. याप्रकरणी विशाल लक्ष्मण जाट (वय २१) व बारुलाल लक्ष्मण जाट (वय २२, मूळ रा. जाट मोहल्ला, ता. रायपूर, जिल्हा भिलवाडा, राजस्थान) या दोघा भावांना पोलिसांनी अटक केली असून, मूळमालक शंकर बेनीराम चौधरी (रा. मायणी) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.याबाबत अधिक माहिती अशी, पोलिसांना गोपनीय खबऱ्यामार्फत मायणी- विटा मार्गावर गरवारे वस्तीनजीक मानवी वस्तीजवळ बेकायदेशीररीत्या जिलेटिन स्फोटक पदार्थांची विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर शुक्रवारी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी छापा टाकत विशाल व बारुलाल लक्ष्मण जाट या दोघांना अटक केली. .त्यांच्याकडील जिलेटिनच्या कांड्या, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, कमर्शिअल कारटेक्स, सेफ्टी फ्यूज आदी स्फोटक पदार्थांसह तीन चारचाकी वाहने असा सतरा लाख नऊ हजार नऊशे रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. त्यानंतर दोघांना वडूज पोलिसांनी ताब्यात घेतले व मूळमालक शंकर बेनीराम चौधरी (रा. मायणी) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला, तर मूळसाठा असलेल्या हिवरवाडी (ता. खटाव) येथून तपासणीसाठी पोलिसांनी सर्व रेकॉर्ड ताब्यात घेतली असून, पुढील तपास वडूजचे पोलिस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे करीत आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...दरम्यान, मायणी व परिसरात जिलेटिनच्या कांड्या विकणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. जिलेटिन व्यवसायासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची वर्दळीच्या ठिकाणाहून होणारी वाहतूक, भर मानवी वस्तीजवळचा होणाऱ्या साठ्यामुळे ग्रामस्थांचा जीवितास धोका पोचू शकतो. त्यामुळे पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.