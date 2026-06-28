सातारा

Satara Crime: मायणीत १७ लाखांच्या बेकायदेशीर जिलेटिन साठ्यावर पोलिसांचा छापा; दोघा भावांना अटक, सातारा जिल्ह्यात खळबळ!

Satara police arrest two brothers in illegal explosives case: मायणीतील मानवी वस्तीजवळ अवैध स्फोटकांचा मोठा साठा उघड; पोलिसांची कारवाई, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण
Satara Shock: Police Raid Uncovers Illegal Explosives Cache Near Residential Area 30 English Keywords

Satara Shock: Police Raid Uncovers Illegal Explosives Cache Near Residential Area

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मायणी: येथील गरवारे वस्तीनजीक जिलेटिनसह स्फोटक पदार्थांचा बेकायदेशीरपणे केलेला तब्‍बल १७ लाख नऊ हजार ९०० रुपयांचा साठा पोलिसांनी आज जप्‍त केला. याप्रकरणी विशाल लक्ष्मण जाट (वय २१) व बारुलाल लक्ष्मण जाट (वय २२, मूळ रा. जाट मोहल्ला, ता. रायपूर, जिल्हा भिलवाडा, राजस्थान) या दोघा भावांना पोलिसांनी अटक केली असून, मूळमालक शंकर बेनीराम चौधरी (रा. मायणी) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
police
crime
Action
district
Explosives Seized
Mayani