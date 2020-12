पतीने केलेल्या मारहाणीत उपळवेत विवाहितेचा गर्भपात; नऊ जणांवर गुन्हा

फलटण शहर (जि. सातारा) : शेतीसाठी भांडवल, गायीच्या गोठ्याच्या कामासाठी व नोकरीसाठी माहेरहून पाच लाख रुपये आणावेत, या कारणावरून उपळवे (ता. फलटण) येथे सासरच्या लोकांकडून झालेल्या मारहाणीत विवाहितेचा गर्भपात झाला. त्यावरून फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात आज नऊ जणांविरोधात गुन्हा नोंद झाला असून पती व सासऱ्याला अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी गणपत हणमंत बिचुकले (पती) (वय 27), हणमंत आनंदराव बिचुकले (सासरा) (वय 58) (दोघेही रा. (रा. उपळवे) यांना अटक करण्यात आली असून दोघांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. रंजना हणमंत बिचुकले (सासू) (रा. उपळवे), अनिता अशोक चोरमले (नणंद), अशोक ऊर्फ तात्या विलास चोरमले (नंदेचा नवरा) (रा. सस्तेवाडी, ता. फलटण), सोनाली संतोष काळे (नणंद), संतोष गुलाब काळे (नणंदेचा नवरा)(रा. काळे वस्ती, वडूज, ता. खटाव), शीतल आप्पा तांबे (नणंद), आप्पा सीताराम तांबे (नणंदेचा नवरा) (रा. तांबे वस्ती पिंपळवाडी, साखरवाडी, ता. फलटण) यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद झाला आहे. कालेटेक येथे पूर्ववैमनस्यातून एकावर धारधार शस्त्राने वार



फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार उपळवे (हल्ली रा. धुळदेव, ता. फलटण) येथील मनीषा गणपत बिचुकले (वय 22) यांना ता. एक नोव्हेंबर 2017 ते 23 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत सासरी शेतीला भांडवलासाठी, गायीच्या गोठ्याचे काम करण्यासाठी, नोकरीसाठी माहेरहून पाच लाख आणत नाही तसेच इतर कारणावरून वेळोवळी शारीरिक व मानसिक छळ, जाचहाट व मारहाण करून शिवीगाळ, दमदाटी केली. मनीषा यांचे पती गणपत हणमंत बिचुकले यांनी ता. 18 जानेवारी 2020 रोजी "तुला कोठे मुलबाळ होतेय, तू वाझोंटी आहेस,' असे म्हणत त्यांना मारहाण केली. ता. एक जुलै 2020 रोजी सकाळी साडेआठच्या सुमारास त्यांना गणपत बिचुकले यांनी पोटावर लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण केली. मनीषा या पाच महिन्यांच्या गरोदर असल्याने तिचा गर्भपात झाला. या गुन्ह्याच्या तपासात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अहवाल व मनीषा यांनी सादर केलेले उपचाराचे कागदपत्र आणि त्यांनी पुन्हा दिलेल्या पुरवणी जबाबावरून मारहाणीत गर्भपात झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने आज वाढीव कलम लावण्यात आले. हणमंत बिचुकले याने पीडितेस पोटात दुखत असताना डॉक्‍टरकडे नेले होते. गर्भपात झाल्यावर गर्भ व वार डॉक्‍टरांनी त्यांच्याकडे दिली होती. त्याची त्यांनी विल्हेवाट लावली आहे. पोलिस निरीक्षक नितीन सावंत तपास करत आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

