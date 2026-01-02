सातारा तालुक्यात खळबळ! 'उंब्रजमध्ये वेश्या व्यवसाय अड्ड्यांवर पोलिसांचा छापा; दोन हॉटेलमधून ७ जण ताब्यात..

सातारा: उंब्रज (ता.सातारा) परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या अवैध व्यवसायांविरुद्ध पोलिसांनी कंबर कसली असून, गुरुवारी सायंकाळी मोठी कारवाई करण्यात आली. उंब्रज पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेने संयुक्तरीत्या टाकलेल्या छाप्यात ७ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, पोलिसांनी उंब्रज येथील 'हॉटेल पंचमी' आणि चोरे रस्त्यावर असलेल्या 'हॉटेल महेंद्र' या दोन ठिकाणी अचानक छापे टाकले. या ठिकाणी वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. पोलिसांनी या ठिकाणाहून संशयित ७ व्यक्तींना ताब्यात घेतले असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..स्थानिक गुन्हे शाखा आणि उंब्रज पोलीस स्टेशनच्या पथकाने ही कारवाई अत्यंत गोपनीय पद्धतीने पार पाडली. गुरुवारी सायंकाळी एकाच वेळी अनेक हॉटेल्सची तपासणी करण्यात आली, ज्यामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या कारवाईमुळे अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .उंब्रज हे पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावरील महत्त्वाचे केंद्र असल्याने येथे हॉटेल व्यवसायाची मोठी व्याप्ती आहे. मात्र, काही हॉटेलमध्ये अशा प्रकारचे गैरप्रकार चालत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.