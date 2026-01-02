सातारा

सातारा तालुक्यात खळबळ! 'उंब्रजमध्ये वेश्या व्यवसाय अड्ड्यांवर पोलिसांचा छापा; दोन हॉटेलमधून ७ जण ताब्यात..

Satara Taluka Hotel sex Racket Busted: उंब्रजमध्ये पोलिसांची धडक कारवाई; वेश्या व्यवसायावर छापा, ७ जण ताब्यात
Police officials during a raid on hotels in Umbrj under Satara taluka.

Police officials during a raid on hotels in Umbrj under Satara taluka.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​सातारा: उंब्रज (ता.सातारा) परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या अवैध व्यवसायांविरुद्ध पोलिसांनी कंबर कसली असून, गुरुवारी सायंकाळी मोठी कारवाई करण्यात आली. उंब्रज पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेने संयुक्तरीत्या टाकलेल्या छाप्यात ७ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
crime
Police Raid
Arrested
district
Prostitution

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com