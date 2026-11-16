सातारा

Satara News: पोलिसी वाहनांच्‍या फिटनेसचे धिंडवडे; आगीच्‍या घटनेने अनेक प्रश्‍न ऐरणीवर; व्हॅनमध्ये अग्निशमन यंत्रणेचा अभाव

Police Van Fire Exposes Serious Vehicle Safety Concerns: पोलिसी वाहनांची सुरक्षितता वाऱ्यावर? आगीच्या घटनेने फिटनेस तपासणीतील त्रुटींचा मुद्दा चर्चेत
Police Van Catches Fire Raising Questions Over Vehicle Fitness and Absence of Fire Extinguishers in Police Vehicles

Police Van Catches Fire Raising Questions Over Vehicle Fitness and Absence of Fire Extinguishers in Police Vehicles

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सचिन शिंदे - सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड: अंगावर खाकी वर्दी, डोळ्यांत कर्तव्याची जाणीव अन् सोबत कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेले संशयित अशा स्थितीत निघालेल्या पोलिसांच्या व्हॅनमध्ये अचानक धूर निघू लागतो, क्षणात आगीचे लोट उसळतात. केवळ नशीब बलवत्तर अन् कर्मचाऱ्यांचे प्रसंगावधानामुळे जीवितहानी टळतेही; पण कऱ्हाडच्या भरवस्तीत शनिवारी सायंकाळी घडलेल्या थरारक घटनेने जिल्ह्यातील पोलिसी वाहनांच्या सुरक्षिततेचे आणि फिटनेसचे धिंडवडे निघत आहेत.

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