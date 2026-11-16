कऱ्हाड: अंगावर खाकी वर्दी, डोळ्यांत कर्तव्याची जाणीव अन् सोबत कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेले संशयित अशा स्थितीत निघालेल्या पोलिसांच्या व्हॅनमध्ये अचानक धूर निघू लागतो, क्षणात आगीचे लोट उसळतात. केवळ नशीब बलवत्तर अन् कर्मचाऱ्यांचे प्रसंगावधानामुळे जीवितहानी टळतेही; पण कऱ्हाडच्या भरवस्तीत शनिवारी सायंकाळी घडलेल्या थरारक घटनेने जिल्ह्यातील पोलिसी वाहनांच्या सुरक्षिततेचे आणि फिटनेसचे धिंडवडे निघत आहेत. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...जिल्हा पोलिस दलाकडे ४३६ लहान- मोठी वाहने आहेत. त्यात २११ दुचाकी, तर २२५ मोठी चारचाकी वाहने आहेत. चारचाकीपैकी १६० वाहने जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांना दिली आहेत. तर ६५ मोठी वाहने मुख्यालयात आहेत. त्या सगळ्यांच्याच फिटनेसकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. पोलिसांच्या खांद्यावर जनतेच्या रक्षणाची जबाबदारी आहे, त्या पोलिसांचीच वाहने असुरक्षित असणे, त्यांचाच प्रवास जीव रामभरोसे असणे, हे विदारक आहे. .गजबजलेल्या भेदा चौकात पोलिस व्हॅनने शॉर्टसर्किटमुळे पेट घेतलेली आग आटोक्यात आली असली तरी प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. आग लागलेल्या व्हॅनमध्ये आग नियंत्रणात आणणारी अग्निशमन यंत्रणा देखील नव्हती. आगीचा भडका उडाल्यानंतर ती बाब समोर येते, हेही फारसे आश्वासक चित्र नाही. त्या व्हॅनचा दरवाजा वेळेवर उघडला नसता तर पोलिस अन् संशयितांचे काय झाले असते? याची कल्पनाच धक्कादायक आहे. अशा संभाव्य दुर्घटनेची जबाबदारी कोणाची? असा संतप्त सवाल विचारण्याची गरज आहे.कऱ्हाडची घटना केवळ एक अपघात नसून जिल्ह्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. जिल्ह्यात पोलिस ठाण्यांकडे कालबाह्य झालेली, जुनाट आणि तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत वाहने आहेत. नियमित देखभाल-दुरुस्तीचा अभाव, वायरिंगमधील बिघाड आणि क्षमतेपेक्षा अधिक वापरामुळे अनेक वाहने चालती अग्निशस्त्रे बनली आहेत..कऱ्हाडला वर्दळीच्या चौकात, भरवस्तीत वाहनाला आग लागते, तेव्हा धोका केवळ त्या वाहनापुरता मर्यादित राहत नाही. आजूबाजूची दुकाने, रहिवासी इमारती, पार्किंगमधील वाहने आणि पादचाऱ्यांचाही जीव टांगणीला लागतो. त्याप्रसंगी वाहतूक कोंडी होऊन अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पोहोचण्यात अडथळे येतात. कालही तोच अनुभव आला. त्यामुळे कऱ्हाडच्या वर्दळीच्या चौकांमध्ये आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र आणि वेगवान यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नसल्याचे या घटनेने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे केवळ चौकशीचे सोपस्कार पार पाडून चालणार नाही, भविष्यातील अनर्थ टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे..तांत्रिक तपासणी कागदावरचदरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी वाहन दुरुस्तीवर खर्च होत असतो. प्रत्यक्षात वाहनांची तांत्रिक तपासणी आणि फिटनेस प्रमाणपत्रे केवळ कागदावरच दिली जातात का? असा संशय बळावला आहे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.असे असावेत उपायपोलिस वाहनांची आरटीओसह तज्ज्ञ अभियंत्यांकडून तांत्रिक तपासणीतांत्रिक तपासणीनंतर कालबाह्य झालेली वाहने सेवेतून बाद करणेपोलिस व्हॅन, जीपसह गस्तीच्या वाहनांमध्ये फायर एक्स्टिंग्विशर व फर्स्ट एड किट सक्तीचे करणेशॉर्टसर्किटचे प्रकार टाळण्यासाठी वाहनांच्या इलेक्ट्रिकल वायरिंगची दर तीन महिन्यांनी तपासणी सक्तीचीव्हॅनला लागलेल्या आगीच्या कारणांचा सखोल तपास करून हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.