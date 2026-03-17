Satara politics: सातारा जिल्ह्यातील पाच पंचायतीत भाजपचे वर्चस्व; फलटणसह जावळीत नाट्यमय घडामोडी, माणमध्ये राष्ट्रवादीला चिठ्ठीची साथ!

सातारा: जिल्ह्यातील अकरा पंचायत समित्यांच्या सभापती आणि उपसभापती निवडीत आज अभूतपूर्व राजकीय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. फलटण आणि जावळीमध्ये अनपेक्षित बंडाळी आणि धक्क्यांचे राजकारण रंगले. माणमध्ये चिठ्ठीद्वारे राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाजी मारली. त्यामुळे भाजपला सत्तेने हुलकावणी दिली आहे..राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...वाई, महाबळेश्वर, खंडाळा, कोरेगाव व माणमध्ये राष्ट्रवादीचे सभापती झाले. सातारा, जावळी, खटाव, कऱ्हाड व फलटणला भाजपचे सभापती झाले आहेत. पाटण पंचायत समितीत शंभूराज देसाईंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे दोन्ही पदाधिकारी झाले आहेत..जिल्ह्यात आज झालेल्या निवडीत पाच पंचायत समितीत कमळ, पाच समितीत घड्याळ असे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. खंडाळ्यात तब्बल दहा वर्षांनंतर राष्ट्रवादीने पुनरागमन केले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या जिल्ह्यातील नेत्यांचे जास्तीतजास्त पंचायत समितीत आपल्या विचारांचे सभापती, उपसभापती व्हावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू होते. त्यामध्ये त्यांना जावळी व फलटणला यश आले. जावळी, माण आणि फलटणमध्ये दोन्ही बाजूंकडून समसमान सदस्य संख्या झाली होती. त्यामुळे चिठ्ठीद्वारे येथील निवडी होताना चिठ्ठी कोणाला साथ देणार? याची उत्सुकता होती..माण पंचायत समितीत सत्ता स्थापनेसाठी दोन्ही बाजूने कमालीची ओढाताण होती. मात्र, शेवटच्या क्षणी चिठ्ठीने राष्ट्रवादीला कौल दिला. नशिबाने साथ दिल्याने सभापती आणि उपसभापती अशी दोन्ही पदे राष्ट्रवादीच्या खिशात गेली असून, विरोधकांच्या पदरी निराशा पडली आहे..Satara Tourism Project: मुनावळे-वासोटा रोपवेवरून कोयना खोऱ्यात संभ्रमाचे मळभ; स्थानिकांच्या विरोधानंतर आता शासन काय निर्णय घेणार?.पक्षनिहाय सत्तेचे चित्रजिल्ह्यात राष्ट्रवादीने वाई, महाबळेश्वर, खंडाळा, कोरेगाव आणि माण अशा पाच समित्यांवर आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. भाजपला सातारा, खटाव, कऱ्हाड, जावळी आणि फलटण अशा पाच ठिकाणी यश मिळाले. पाटणमध्ये मात्र मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने (शिंदे गट) निर्विवाद सत्ता राखली आहे. या निवडींमुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण राजकारणावर महायुतीची पकड अधिक घट्ट झाली आहे.