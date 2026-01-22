Satara politics: ‘सेफ’ गटांसाठी बेरजेची खेळी! सातारा जिल्ह्यात अनेकांच्या दुसऱ्या पक्षांत उड्या; संधीचे सोने करण्याची धडपड..

सातारा : जिल्हा परिषदेचा गट जिंकण्यासाठी सध्या जिल्ह्यात बेरजेच्या राजकारणाला वेग आला आहे. यातून त्या- त्या तालुक्यातील अडचणीचे गट सेफ करण्यावर जिल्ह्यातील नेते भर देऊ लागले आहेत. यातून अनेक जण भाजपच्या गळाला लागले आहेत. याचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांच्या नेत्यांनीही इतर पक्षातील प्रमुख कार्यकर्त्यांना आपल्यासोबत घेण्यास सुरुवात केली आहे. आलेल्या संधीचे सोने करण्याच्या उद्देशाने या निवडणुकीत एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारण्याचे सत्र जिल्ह्यात वाढले आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...सध्या जिल्ह्यात विचारांचे राजकारण बाजूला पडले असून, सत्तेपर्यंत पोचण्याचा सहज सोपा मार्ग सर्व नेत्यांकडून अवलंबला जात आहे. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या पक्षांत गेल्याशिवाय राजकीय वाटचाल सोपी होऊ शकत नाही. हे ओळखून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. यामध्ये अगदी गट, गणात ताकद असलेल्यांनाही पक्षात घेऊन भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस या बेरजेच्या राजकारणात आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे..लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपासून जिल्ह्यात भाजपमध्ये जाणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. सुरुवातीला नेते गेले आता प्रमुख कार्यकर्तेही भाजपची वाट धरू लागले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात जिल्ह्यात इतर पक्षात मोठे नेते राहणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे..सध्या भाजपमध्ये असलेली मंडळी ही मूळची काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील आहेत. त्यांचे हक्काचे मतदारसंघ, ताकद, विकासकामांतून निर्माण केलेली ओळख अशी ख्याती आहे. या सर्वांना पक्षात घेऊन जिल्ह्यात भाजपने बालेकिल्ल्याचा रंग बदलला आहे. आता नेत्यांच्या पाठोपाठ प्रमुख स्थानिक कार्यकर्त्यांना या निवडणुकीत भाव आला आहे. जिल्ह्यात भाजप विरुद्ध इतर पक्ष असा संघर्ष जिल्हा परिषदेच्या या निवडणुकीत दिसू लागला आहे..त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासह सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपचे सर्व पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यात मिळेल त्याला सोबत घेऊन गटाची निवडणूक सोपी करण्यावर भाजपच्या नेत्यांनी भर दिला आहे. राष्ट्रवादीचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघातील स्थानिक नेत्यांना गळाला लावले जात आहे. त्यासाठी त्यांच्या मागण्या, उमेदवारी, हवे त्या बाबींची पूर्तताही भाजपकडून होत आहे. त्यामुळे भाजपने स्वबळावर लढताना बेरजेच्या राजकारणावर अधिक भर दिला आहे. त्यातून राष्ट्रवादीचे मोहरे पळवून नेले जात आहे. राष्ट्रवादीचे स्थानिक मोहरे भाजपच्या गळाला लागू लागले तर पक्षाला ही निवडणूक अडचणीची होण्याची शक्यता आहे..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.खंडाळ्यात भरगुडेंकडून प्रयत्नखंडाळा तालुक्यातील नेते नितीन भरगुडे- पाटील यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. मूळचे भरगुडे हे काँग्रेस विचारांचे, त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने संधी दिली. जिल्हा परिषद उपाध्यक्षपदावर काम केले. जिल्हा परिषदेत धडाडीने निर्णय घेण्याची त्यांची हातोटी होती. त्यांना आता भाजपने आपल्या कवेत घेऊन उमेदवारीही दिली आहे. त्यामुळे खंडाळा तालुक्यात भाजपने एक गट सेफ करण्याचा या माध्यमातून प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.