फलटण : जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर जे घडले ते पाहिल्यानंतर सत्तेसाठी कोण काय करेल, राजकारण कोणत्या स्तराला जाईल, हे सांगता येणार नाही. मतांसाठी दोन- पाच हजार घेऊन भाळलात तर सर्वांचेच नुकसान होणार आहे, त्याचा विचार करून आपले व आपल्या भागाच्या भवितव्यासाठी तरुणांनी जागरूकतेने आणि निर्धाराने पुढे येण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन आमदार रामराजे नाईक- निंबाळकर यांनी केले..जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या नवनिर्वाचित शिवसेनेच्या सदस्यांच्या सत्कार समारंभात ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार दीपक चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक- निंबाळकर, श्रीराम कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब शेंडे, माजी उपाध्यक्ष बजरंग खटके, फलटण तालुका दूध संघाचे अध्यक्ष धनंजय पवार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती भगवानराव होळकर, पंचायत समिती उपसभापती अमोल सस्ते, माजी सभापती रेश्मा भोसले, मंगल मोरे, वैशाली गावडे, नवनिर्वाचित सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, गोखळी खटकेवस्ती पंचक्रोशीतील विविध संस्थांचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते..रामराजे म्हणाले, ''फलटण तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य माणूस शेतकरी, कष्टकरी जोपर्यंत एक विचाराने आमच्या सोबत आहे. तोपर्यंत कितीही आले आणि गेले तरी त्याची पर्वा न करता सर्वसामान्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन आम्ही निर्धाराने राजकारण व समाजकारण करत राहणार आहोत. त्यासाठी तरुणांनी एकसंध होऊन साथ करावी. .गोखळी व खटकेवस्ती ही क्रांतिकारक विचारांची गावे असल्याने येथे हे घडले नाही, घडणार नाही. आतापर्यंतच्या सर्वच निवडणुकांत ही गावी निष्ठेने आमच्या सोबत राहिली, त्यामुळे त्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन येथे काम करण्याला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे.'' प्रारंभी रामभाऊ गावडे यांनी सर्व उपस्थितांचे स्वागत केले. बापूराव गावडे यांनी प्रास्ताविक केले. गीतेश गावडे यांनी आभार मानले..गोखळी, खटकेवस्तीकरांना विसरणार नाहीअलीकडे राजकारण आणि समाजकारणाची व्याख्या बदलते आहे. वेगळ्या पद्धतीने राजकारण पुढे जात असताना आपल्याला संघटित राहून पूर्ण ताकदीने आपल्या हिताचे राजकारण यापुढे करावे लागणार आहे. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये आजूबाजूला काहीही झाले तरी गोखळी, खटकेवस्ती परिसराने संघटित राहून आम्हाला केलेली साथ विसरता येणार नाही, असे सांगून आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीतही तीच भूमिका कायम ठेवा, असे आवाहन संजीवराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले.