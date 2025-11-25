Supriya Sule : 'धनंजय मुंडेंना पक्षातून काढून टाका'; वाल्मीक कराडवरील 'त्या' वक्तव्यानंतर सुप्रिया सुळेंची अजिदादांकडे मागणी

कऱ्हाड (सातारा) : कोणाच्यातरी वडिलांची आणि महाराष्ट्राच्या लेकाची क्रूर हत्या करणाऱ्या व्यक्तींना फाशीची शिक्षा व्हायला हवी. अशा गुन्हेगारांना मदत करण्याची प्रवृत्ती कोणत्याही पक्षात किंवा नेत्यांमध्ये आढळली, तर त्याचा जाहीर निषेध करायला हवा आणि त्यांना तत्काळ पक्षाबाहेर काढले पाहिजे, अशी विनंती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी (Supriya Sule) केली. माध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना त्या माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या संदर्भात बोलत होत्या..यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादनज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथी निमित्त कऱ्हाड येथील समाधीस्थळी सुप्रिया सुळे यांनी अभिवादन केले. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या प्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..Mahadev Jankar : 'आई शप्पथ सांगतो, कमळाला मतदान करू नका'; प्रचार सभेत महादेव जानकरांचा भाजपवर जोरदार निशाणा.मुंडेंच्या वक्तव्याचा सुळेंकडून निषेधधनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी वाल्मीक कराडचा संदर्भ देत केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना सुळे म्हणाल्या, “महाराष्ट्रातील मुलीचा आणि कोणाच्याही वडिलांचा क्रूर खून करणाऱ्यांना फाशीच हवी. त्यांच्याबद्दल कोणाला आठवण येणेही लाजिरवाणे आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “जर अशी प्रवृत्ती कोणत्याही पक्षातून मदत घेणार असेल, तर त्यांना त्या पक्षातून बाहेर काढावे. असे वक्तव्य महाराष्ट्राच्या ऐक्यासाठी घातक आहे.”.‘राज्याची तिजोरी ही जनतेकडेच’उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते की निधी माझ्याकडे आहे, तर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चावी आमच्या हातात असल्याचे म्हटले. यावर सुळे म्हणाल्या, “निवडणुकीच्या काळात अशी वक्तव्ये होतात; पण राज्याची तिजोरी ही जनतेकडे असते. पैसा हा जनतेचा आहे आणि त्याचा मालकही जनता आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तो अधिकार सर्वांना दिला आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.