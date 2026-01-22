सातारा

Organ Donation: अपर्णाच्या मरणोत्तर नेत्रदानाने दोघांना मिळाली नवी दृष्टी; आंब्रुळकरवाडीच्या सावंत कुटुंबीयांकडून समाजापुढे आदर्श!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा


ढेबेवाडी : ‘मरावे परि नेत्ररूपी उरावे’ याचे प्रत्यंतर देणारी घटना नुकतीच घडली. मूळच्या आंब्रुळकरवाडी (ता. पाटण) गावच्या; परंतु मानखुर्द (मुंबई) येथे कुटुंबीयांसह वास्तव्यास असलेल्या अपर्णा रघुनाथ सावंत (वय ४१) यांचे नुकतेच निधन झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांनी सामाजिक जाणिवेतून त्यांचे मरणोत्तर नेत्रदान करून दोन अंध व्यक्तींना नवीन दृष्टी दिली.

Satara
Donation
district
Eye donation
Body Organs
Social Awareness
inspirational sports stories

