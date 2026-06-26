Mardi Tragedy: दुर्लक्षामुळे वीज सुरक्षेच्या घोषणा कागदावरच; मार्डी दुर्घटनेतून घेणार का धडा?, निर्ढावलेल्या यंत्रणेवर चाप जरुरीचा

-संजय शिंदेमाण तालुक्यातील मार्डी येथे विजेच्या धक्क्याने आजी व नातवाचा झालेला मृत्यू ही केवळ दुर्दैवी घटना नसून ग्रामीण व दुर्गम भागातील वीज सुरक्षेच्या गंभीर प्रश्नावर बोट ठेवणारी आहे. दोन निष्पापांचा बळी गेल्यानंतर नेहमीप्रमाणे प्रशासन पंचनामा, चौकशी आणि मदतीच्या घोषणा करेल. मदतही मिळेल. मात्र, या दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या त्रुटींवर कठोर कारवाई होणार का, हाच खरा प्रश्न आहे. ग्रामस्थांनी वीजतार तुटल्याची माहिती निर्ढावलेल्या यंत्रणेला सांगूनही दुर्लक्ष केल्यामुळे घडलेली दुर्घटना दुर्दैवी आणि चीड आणणारी आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पावसाळ्यात वीज खांब, तारा, ट्रान्सफॉर्मर आणि विद्युत यंत्रणा अधिक धोकादायक बनतात. अनेक ठिकाणी झुकलेले खांब, जमिनीला स्पर्श करणाऱ्या तारा, उघडे विद्युत जोड आणि वेळेत न होणारी देखभाल ही परिस्थिती दिसते. नागरिकांनी सतत तक्रारी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अशा दुर्घटना घडल्यानंतरच यंत्रणा जागी होते. .दरवर्षी पावसाळ्यात विजेच्या धक्क्याने होणाऱ्या मृत्यूंच्या घटना समोर येतात, तरीही प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यापेक्षा घटना घडल्यानंतर जाग येते. पावसाळ्यापूर्वी सर्व विद्युत यंत्रणांचे सुरक्षा ऑडिट, धोकादायक ठिकाणांची पाहणी, तुटलेल्या तारांची त्वरित दुरुस्ती आणि तक्रारींवर लगेच प्रतिसाद याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे..घटना घडलेल्या परिसरात झाडाच्या वेली तारावर आल्या असून, अनेक ठिकाणी विद्युत तारांना झोळ आला आहे. असे प्रकार अनेक ठिकाणी असतात. त्यावर वेळीच इलाज करावा लागतो. ग्रामस्थांनी संबंधितांकडे तक्रार केल्यानंतर ‘माणसे लावून तुमचे तुम्ही जोडून घ्या,’ असा सल्ला दिल्याचीही चर्चा आहे. वीज वितरण कंपनीत ठेकेदारी प्रवृत्ती बोकाळल्याचा हा परिणाम दिसत आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...ग्रामस्थांनी दिलेल्या इशाऱ्याकडे वेळेत लक्ष दिले असते, तर दोन निष्पाप जीव वाचले असते का? याचे उत्तर वीज वितरण कंपनीला द्यावे लागेल, अन्यथा प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशीचे सत्र सुरूच राहील. अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना गरजेच्या आहेत. पावसाळा सुरू झाला असताना ही घटना संपूर्ण यंत्रणेसाठी इशारा आहे. आता तरी वीज वितरण कंपनी जागी होणार का? हा जनतेचा प्रश्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.