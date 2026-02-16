Satara Political: सत्तेचा नवा अध्याय, की महायुती?; सातारा जिल्हा परिषदेवर भाजपने दावा केल्याने वाढली रंगत; कोण कोणासोबत, याची उत्सुकता!

-प्रशांत घाडगे सातारा: जिल्हा परिषदेच्या सत्तास्थापनेसाठी बहुमताचा आकडा गाठता न आल्याची खंत भाजपला आहे. तरी देखील झेडपी अध्यक्ष भाजपचाच होणार, अशी आरोळी भाजपने ठोकल्याने राजकारणात उलथापालथ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेही सावध पवित्रा घेत राष्ट्रवादीसोबतच असल्याचे सांगत भाजपला झुलवत ठेवले आहे. त्यामुळे राजकारणाच्या रणांगणात सत्तेसाठी सौदेबाजी होत सदस्यांची फोडाफोडीचे राजकारण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आगामी काळात निवडणुकीच्या प्रचारातील वादावर पडदा टाकून शिवसेना-भाजप एकत्र येणार, की भाजपला हिसका धाकवत शिवसेना-राष्ट्रवादी झेडपीत सत्तेचा नवा अध्याय सुरू करणार का? हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळविण्याचा निर्धार करत शिवसेनेला बाजूला ठेवत स्वबळावर प्रचार केला होता. मंत्री जयकुमार गोरे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार डॉ. अतुल भोसले, मनोज घोरपडे यांनी विरोधकांच्या मतदारसंघात जाऊन प्रचारनीती आखत राजकीय वातावरणात रंगत आणली होती. वाई, पाटण, फलटण, कऱ्हाड, खटावसह जिल्हाभरात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी-शिवसेना असा थेट सामना रंगला होता. भाजपच्या आक्रमक भूमिकेला प्रत्युत्तर म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी मंत्री मकरंद पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे व शिवसेनेने एकत्र येत निवडणुकीत जोरदार प्रत्युत्तर दिले. .निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील वादाची ठिणगी उडाल्याने दोन्ही पक्षांमध्ये तणावाचे वातावरण होते. प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या निकालात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाल्याने भाजपचे मनसुबे शिवसेना व राष्ट्रवादीचे उधळल्याचे दिसून आले. जिल्हा परिषदेच्या ६५ गटांपैकी भाजपला २७ जागा मिळाल्या, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला २०, शिवसेनेला १५, काँग्रेसला एक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला एक, अपक्षाला एका जागा मिळाली. जिल्हा परिषदेत बहुमतासाठी ३३ जागांची आवश्यकता असून, या निकालात भाजप मोठा पक्ष राहिला असला तरी सत्तेच्या चाव्या शिवसेनेच्या हाती राहिल्या आहेत. भाजपला सहा जागा कमी पडत असून, सत्तेसाठी तडजोडी, वाटाघाट्या सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्रवादी व शिवसेनेही सावध पवित्रा घेत भाजपला अंधारात ठेवत पडद्यामागे राजकीय हालचाली सुरू आहेत. तरी देखील शंभूराज देसाई यांनी भाजपसोबत चर्चा झाल्यास मकरंद पाटील यांना सोबत घेणार असल्याचे सांगितल्याने राजकीय समीकरणाचा गुंता वाढत चालला आहे..जनतेचा विश्वास, की राजकीय तडजोडभाजप- शिवसेना निवडणुकीत एकमेकांविरोधात उभे राहत स्वतंत्र लढल्याने मतदारांनी शिवसेनेचे अपेक्षेपेक्षा अधिक उमेदवार निवडून दिलेत. निवडणुकीनंतर सत्तेच्या चाव्या शिवसेनेकडे आल्या आहेत. काही तालुक्यांमध्ये भाजपला रोखण्यासाठी मतदारांनी शिवसेनेला मतदान केल्याचे दिसून आले. आता सत्तेसाठी भाजप आणि शिवसेना एकत्र झाल्यास मतदारांची फसवणूक होईल, अशी चर्चा मतदारांमध्ये आहे..फडणवीसांवरच तोडग्याची जबाबदारी?जिल्हा परिषद सत्तास्थापनेसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असतानाच भाजप अद्याप चर्चेसाठी पुढे आलेला नसल्याचे शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात अंतर्गत बैठका पार पडून सत्तास्थापनेबाबत तसेच पदवाटपाच्या शक्यतांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत स्थानिक पातळीवर भाजप-शिवसेना चर्चेची शक्यता कमी मानली जात आहे. त्यामुळे जर भाजपला शिवसेनेचा पाठिंबा हवा असेल, तर वरिष्ठ पातळीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच यावर मार्ग काढू शकतात, अशी चर्चा भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळात रंगू लागली आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...नाईकांच्या टीकेची राजकीय ठिणगीझेडपी निवडणुका स्थानिक पातळीवर लढल्या जात असल्या तरी भाजपने मंत्री गणेश नाईक, चित्रा वाघ यांना जिल्ह्याच्या प्रचारात उतरविले होते. जयकुमार गोरे यांनीही शंभूराज देसाई यांना आव्हान दिले होते. मंत्री नाईक यांनी पाटणमधील सभेत शंभूराज देसाई यांच्यावर थेट निशाणा साधत एकेरी उल्लेख करून ‘मालकमंत्री’ असे संबोधून टीका केली. त्यामुळे अप्रत्यक्ष भाजपनेच केलेली टीका देसाई यांच्या जिव्हारी लागली होती. त्यामुळे शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांच्या सत्कार सोहळ्यात शिवसैनिकांनी भाजपवर नाराजी दर्शवीत भाजपबरोबर सत्तास्थापनेस नकार दिला आहे. तरी देखील सत्तेसाठी शिवसेना भाजपकडे जाणार का? हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.