-प्रशांत घाडगे सातारा : जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी-विरोधकांची सदस्यसंख्या जवळपास समसमान असल्याने सभागृहात वारंवार ठिणग्या उडताना दिसत आहेत. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, तसेच विषय समित्यांच्या निवडीत खडाजंगी झाली; परंतु या स्थितीत कात्रीत सापडत आहे ते प्रशासन. त्यामुळे प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नियम व कायद्याच्या चौकटीतच निर्णय घेेणे आवश्यक आहे..दरम्यान, प्रशासनाने निष्पक्ष आणि पारदर्शक भूमिका घेत कुणालाही झुकते माप न दिल्यास विकासकामांना गती देता येईल. अन्यथा विरोधकांचे सॉफ्ट टार्गेट प्रशासन राहणार हे निश्चित. त्यामुळे पुढील काळात प्रशासनाने सत्ताधारी व विरोधकांना एकाच तराजूत तोलले तरच जिल्हा परिषदेचा गाडा सुरळीत चालेल, याचे भान सर्वांनी ठेवणे अपेक्षित असेल..जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊन दीड महिना उलटला, तरी सत्तासंघर्ष थांबण्याचे चिन्हे दिसून येत नाही. झेडपी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती निवडीनंतर विषय समितींच्या निवडीतही सत्ताधारी व विरोधकांच्या संघर्षात प्रशासनालाच धारेवर धरल्याचे दिसत आहे. सुरुवातीला सदस्य उचलून नेल्यानंतर झेडपी असेल किंवा विधानसभा अधिवेशन दोन्ही ठिकाणी विरोधक पोलिसांवर तुटून पडले. यामध्ये हाल झाले ते पोलिसांचे. त्यानंतर सभापती निवडणुकीतही विरोधकांचे मोबाईल बाहेर ठेवण्यावरून पोलिसांशी वाद झाला. अध्यक्ष निवडीत भाजप सदस्यांनी मोबाईल सभागृहात नेले. .आता आम्हाला का नेऊ देत नाही यावरून पोलिसांविरोधात घोषणाबाजी झाली. काल (शुक्रवार) विषय समिती निवडणुकीनंतर अभिनंदन प्रस्तावात अध्यक्षांच्या भाषणाला प्रत्युत्तर देताना विरोधकांनी भाजपने बहुमतासाठी केलेल्या फोडाफोडीच्या घटनेवर भाष्य करत, भाजपलाच धारेवर धरले. त्यामुळे उपाध्यक्ष राजू भोसले यांनी आभार मानत सभा आटोपती घेऊन पळ काढला. त्या मागोमाग सीईओ याशनी नागराजन याही बाहेर पडल्या. त्यामुळे सदस्यांनी नागराजन यांच्या केबीनमध्ये जात जाब विचारला. या तीनही प्रकरणात प्रशासनाच्या कामकाजाचे वाभाडे निघाले आहेत. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत झेडपीचे काम कसे चालणार याची चुणूक महिनाभरातच पाहायला मिळाली आहे. प्रशासनाने सत्ताधारी व विरोधकांना एकाच तराजूत तोलले तरच कामकाज होणार आहे..प्रशासनाचा परिस्थिती सांभाळण्यावर वेळजिल्हा परिषदेतील राजकीय रस्सीखेच आता केवळ सभागृहापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत निर्माण होणारा तणाव प्रशासनासाठी आव्हान ठरत आहे. त्याचा ट्रेलरही दिसून आला आहे. सततच्या दबावामुळे कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. विषय समिती निवडीत मतदान प्रक्रिया किचकट असल्याने प्रशासनाने दोन आठवड्यांपासून पूर्वतयारी केली. निवड प्रक्रियेत गालबोट लागू नये, यासाठी सकाळी नऊ ते रात्री नऊ या वेळेत कार्यालयीन काम करून निवडणुकीची प्रशासकीय तयारी सुरू होती. यावरून प्रशासन तणावाखाली असल्याचेही दिसून येत आहे..'ड्रीम पोस्टिंग'साठी आता टाळाटाळसातारा जिल्हा परिषद एकेकाळी प्रशासनातील कारकीर्द घडविण्याचे 'ड्रीम पोस्टिंग' मानली जात होती. कामगिरीला वाव आणि कामकाजातून ओळख मिळविण्याच्या संधीमुळे अधिकारी कशाही पद्धतीने साताऱ्यात येण्यासाठी उत्सुक असायचे. मात्र, सध्याच्या राजकीय गोंधळामुळे वातावरण अस्थिर झाले आहे. आता खासगीत बोलताना अधिकारी या ठिकाणी काम करण्यास इच्छुक नसल्याचे सांगतात, तर बाहेरील अधिकारीही या ठिकाणी बदलीने येण्यास नाखूश असल्याची चर्चा आहे.