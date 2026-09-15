सातारा

Afzal Khan Tomb Pratapgad : प्रतापगडावरील अफझल खान कबरीच्या सभोवतालच्या 300 मीटर परिसरात कलम 163 लागू; पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Afzal Khan Tomb Area Under Section 163 : प्रतापगड येथील अफझल खान कबरीच्या सभोवतालच्या ३०० मीटर परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आला आहे.
Afzal Khan Tomb Pratapgad

Afzal Khan Tomb Pratapgad

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : प्रतापगड (ता. महाबळेश्वर) येथील अफझल खान कबरीच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ (Afzal Khan Tomb Pratapgad) नये, तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम १६३ अन्वये हा आदेश जारी केला आहे.

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