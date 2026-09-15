Afzal Khan Tomb Pratapgad : प्रतापगडावरील अफझल खान कबरीच्या सभोवतालच्या 300 मीटर परिसरात कलम 163 लागू; पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सातारा : प्रतापगड (ता. महाबळेश्वर) येथील अफझल खान कबरीच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ (Afzal Khan Tomb Pratapgad) नये, तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम १६३ अन्वये हा आदेश जारी केला आहे..या आदेशानुसार, अफझल खान कबरीच्या सभोवतालच्या ३०० मीटर परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू राहणार आहेत. ९ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत हे आदेश अंमलात असतील. या कालावधीत परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, कोणत्याही प्रकारचा तणाव निर्माण होऊ नये आणि संभाव्य अनुचित घटना टाळता याव्यात, यासाठी पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे..प्रतापगड परिसराला ऐतिहासिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्व असल्याने येथे विविध ठिकाणांहून पर्यटक व नागरिकांची ये-जा सुरू असते. त्यामुळे संवेदनशील परिसरात कोणत्याही प्रकारची गर्दी, घोषणाबाजी किंवा वाद निर्माण होऊन परिस्थिती चिघळू नये, यासाठी प्रशासनाने हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेतला आहे..MPSC Exam Success Story : शेतकरी बापाची लेक अन् आई पोलिसात! जाधववाडीच्या निकिताची MPSC मध्ये गगनभरारी, महसूल सहाय्यकपदी निवड.आदेशाच्या कालावधीत संबंधित परिसरात पोलिस प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे नागरिकांना बंधनकारक राहणार आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येणार असून, आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाऊ शकते. नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करून शांतता व सुव्यवस्था राखावी, असे आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.