Satara Accident News: ४६ दिवस मृत्यूशी झुंज; बंगळूर महामार्गावरील अपघातात गंभीर जखमी प्रतीक काळभोरचा अखेर मृत्यू, एकुलता एक मुलगा गमावला

काशीळ : रामकृष्णनगर ( ता. सातारा) येथील प्रतीक जितेंद्र काळभोर (वय २३) या तरुणाची तब्बल दीड महिन्याहून अधिक काळ सुरू असलेली मृत्यूशी झुंज अखेर अपयशी ठरली. सलग ४६ दिवस विविध रुग्णालयांत मृत्यूशी लढा दिल्यानंतर शुक्रवारी पहाटे सव्वाचारच्या सुमारास उपचारादरम्यान त्याची प्राणज्योत मालवली. प्रतीकच्या निधनाने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.बंगळूर महामार्गावर चित्रदुर्गजवळ प्रतीकला एका चारचाकी कारने पाठीमागून भीषण धडक दिली होती. या अपघातात तो गंभीर जखमी झाला होता. अपघातानंतर तत्काळ त्याला चित्रदुर्ग येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी कऱ्हाड येथील कृष्णा रुग्णालयात हलवण्यात आले. .तेथे त्याच्यावर तब्बल एक महिना उपचार सुरू होते. त्यानंतर साताऱ्यातील खाजगी हॉस्पिटलमध्ये नऊ दिवस आणि अखेर पुण्यातील ससून सर्वोपचार रुग्णालयात पाच दिवस त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार करण्यात आले. .डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न केले, परंतु उपचारांना यश आले नाही आणि शुक्रवारी पहाटे त्याने अखेरचा श्वास घेतला. प्रतीकच्या पश्चात आई, वडील आणि अकरावीत शिकणारी एक लहान बहीण असा परिवार आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...कुटुंबातील कर्त्या आणि एकुलत्या एका मुलाच्या अशा दुर्दैवी अपघाती निधनामुळे काळभोर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात तीव्र शोककळा पसरली आहे. रविवार ( आज) सकाळी नऊ वाजता सावडणे व दशक्रिया विधी रामकृष्णनगर येथील उरमोडी नदीच्या तीरावर होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.