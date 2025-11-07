Indian Women Cricket : पृथ्वीराज चव्हाणांच्या मातोश्रींनी रचलाय भारतीय महिला क्रिकेटचा पाया! कोण होत्या प्रेमलाकाकी?

स्वप्नील शिंदेसातारा, ता. ६ : भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने २ नोव्हेंबरला आयसीसी विश्वचषक उचलला तो क्षण फक्त विश्वविजयाचा क्षण उरलेला नाही. त्या क्षणापासून फक्त भारतातले क्रीडा क्षेत्र बदललेले नाही, तर महिला खेळाडूंकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. त्याची सुरुवात सत्तरच्या दशकात झाली. या भारतीय महिला क्रिकेट टीमला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मातोश्री आणि महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रेमलाकाकी चव्हाण यांनी जागतिकस्तरावर पहिल्यांदा पोहोचवले..ब्रिटिश काळापासून देशात क्रिकेट हा एक धर्म आहे आणि क्रिकेटपटू देव आहेत. देशात असं एक गाव शोधून सापडणार नाही, जिथं क्रिकेट खेळले जात नाही. केवळ चूल आणि मूल या चौकटीत अडकून न राहता आता महिलांनी ही चौकट मोडून सर्वच क्षेत्रात आघाडी घेत आपली स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली. हा खेळ प्रामुख्याने पुरुष खेळतात, तरी काही उत्साही महिलांनी १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली. .त्यावेळी हा खेळ अधिकृतपणे आयोजित केला जात नव्हता; पण भारतात महिलांचं वेगळं क्रिकेट असोसिएशनच नव्हतं. त्यावेळी कऱ्हाड लोकसभा मतदारसंघातून कॉँग्रेसच्या प्रेमलाकाकी चव्हाण यांच्या निदर्शनास ही बाब आली. प्रेमलाकाकी मूळच्या बडोद्याच्या. त्यांचे वडील मालोजीराजे जगदाळे हे इंदूरच्या होळकरांच्या दरबारातले मानकरी होते. लहानपणापासून त्यांना खेळाची प्रचंड आवड होती. इंदूर संस्थानच्या होळकर महाराजांनी बनवलेली क्रिकेटची टीम देशभरात नाव गाजवत असलेले पाहात त्या मोठ्या झाल्या होत्या. भारतीय महिलांनी देखील क्रिकेटमध्ये नाव कमवावे, असे प्रेमलाकाकींना वाटायचं..ज्या देशाच्या पंतप्रधान एक महिला आहेत, त्या देशातल्या महिलांची क्रिकेट टीम नाही, हे दुर्दैव असल्याचं प्रेमलाकाकींनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांना पटवून दिले. त्यांच्याच पाठिंब्यावर १९७३ मध्ये प्रेमलाकाकी चव्हाण यांनी पुण्यात भारतीय महिला क्रिकेट असोसिएशनची स्थापना केली. असोसिएशनचे सचिव महेंद्र कुमार शर्मा यांच्या मदतीने हळूहळू प्रत्येक राज्यात जाऊन मुलींना क्रिकेट खेळण्यासाठी उद्युक्त केले. जेव्हा या मुली कोणत्याही दौऱ्यासाठी जायच्या तेव्हा प्रेमलाकाकी व त्यांच्या सोबत महिला क्रिकेट असोसिएशनचे सदस्य उपस्थित होते..त्यांच्याच प्रयत्नामुळे १९७६ मध्ये पहिल्यांदा वेस्ट इंडिजची महिला क्रिकेट संघ भारत दौऱ्यावर आली. मद्रासच्या शांता रंगास्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघाने पहिली आंतरराष्ट्रीय कसोटी सामना खेळला. पुढच्या दोनच वर्षांत १९७८ मध्ये पाटणा येथे त्यांनी देशाला पहिला कसोटी विजय मिळवून दिला. ज्या देशातील जुन्या पिढ्या स्त्रियांना डोक्यावरचा पदर हटवू देत नव्हत्या, त्या देशातील महिलांनी क्रिकेटमध्ये अस्तित्व दाखवण्यास सुरुवात केली. भारताच्या महिलांच्या संघामधल्या हरमनप्रीत कौर, स्मृती मंधाना आणि शेफाली वर्मा या खेळाडू सुनील गावसकर, सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली यांच्या तोडीस तोड आहेत, यात कोणतीही शंका नाही. .खूप संघर्ष आणि कठोर परिश्रमानंतर २ नोव्हेंबर २०२५ ला भारताने आयसीसी विश्वचषक जिंकून हे देशातील महिला क्रिकेटसाठी हे एक मोठे मनोबल वाढवणारे आहेच. त्याचबरोबर घराचा उंबरठ्यात अडकलेल्या भारतीय नारीच्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक म्हणून देखील बनले आहे..ज्यावेळी स्त्रीला समाजात ‘चूल आणि मूल’ एवढेच स्थान होते, स्त्रीला समाजात कोणताही दर्जा नव्हता. अशा वेळी तिला खेळाच्या माध्यमातून एक नवी दिशा, नवसंजीवनी देण्याचे काम करणाऱ्या प्रेमलाकाकींना महिला क्रिकेट संघाने विश्वचषक जिंकून अनोखी आदरांजली वाहिली.- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.