कऱ्हाड : मतदार संघ पुनर्रचना करा, मात्र राज्यांची तुलनात्मक संख्या बदलू नका, त्याला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे, अशी भुमिका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आज येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली. खासदारांची संख्या स्थिर ठेवा, ती वाढवू नका असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. .महिला विधेयकाला काँग्रेस विरोध आहे, असा आभास निर्माण करू नका याउलट महिला विधेयक त्वरीत राबवा, त्याची अमंलबजावणी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीपासूनच करा असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८५० वर जाणार असे तर ती वाढवू नका, आत्ता कोणाला बोलयाची संधी मिळत नाही, त्यामुळे वाढलेल्या खासदारांच्या संख्येने कोणालाच न्याय मिळणार नाही, त्यामुळे त्या संख्या वाढीलाही आमचा विरोध आहे. असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.चव्हाण यांनी येथे पत्रकार परिषद घेवून पक्षाची भुमिका मांडली. लवकरच अधिवेशन होत आहे. मांडली. त्यात पुनर्रचनेचा निर्णय होणर आहे, असे स्पष्ट करत चव्हाण यांनी त्याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी गोपनीयता पाळणे म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे, असा आरोप केले..चव्हाण म्हणाले, काँग्रेसचा परिसीमन म्हणजे डिलिमिटेशन प्रक्रियेला अजिबात विरोध नाही, त्या नावाखाली लोकसंख्या नियंत्रणीत करणाऱ्या महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होता कामा नये. संसदेच्या जागांची राज्यानिहाय टक्केवारी पुढील २५ वर्षांसाठी कायम गोठवण्यात यावी. संसदेच्या जागा ५४३ वरून ८५० करण्याच्या हालचालींवर तीव्र आक्षेप आहे. संसदेची अवस्था सहकारी साखर कारखान्याच्या वार्षिक सभेसारखी करू नका.यावेळी चव्हाण यांनी केंद्र सरकारने अचानक बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले, इतिहासात पहिल्यांदाच पावसाळी अधिवेशन प्रोरोग म्हणजे संस्थगित न करता अवघ्या दोन दिवसांत विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले..एवढ्या मोठ्या घटनादुरुस्तीबाबत एनडीएच्या घटक पक्षांनाही अंधारात ठेवले आहे. सगळा खटाटोप नेमका कशासाठी चालला आहे. विशेष अधिवेशनात दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षांचे खासदार फोडण्याचा सपाटा लावला आहे. उध्दव ठाकरे गट, तृणमूल काँग्रेस आणि आपचे खासदार ज्याप्रमाणे फोडले गेले, तसाच डोळा ज्येष्ठ नेते शरद पवार गटाच्या आठ खासदारांवरही आहे. ते घडू नये अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे.शरद पवार आजारी असूनही लोकांत आहेत, दौरे करताहेत, दुष्काळ दौरे करतायत. ते कधीच असं करणार नाहीत, याची खात्री आहे. पण खालच्या खाली जर खासदारांनाच मॅनेज केलं, तर राज्यात विचार, तत्त्वांपेक्षा गांधीबाबा म्हणजे पैसा मोठा ठरतो, यापूर्वीही सिध्द झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.