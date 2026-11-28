कराड : मतदारसंघ पुनर्रचना करा. मात्र, राज्यांची तुलनात्मक संख्या बदलू नका, ती संख्या बदलण्यास काँग्रेसचा विरोध आहे, अशी काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना येथे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट (Congress stand on Lok Sabha delimitation) केले..देशातील खासदारांची संख्या स्थिर ठेवा. ती वाढवू नका, असेही श्री. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसचा महिला विधेयकाला काँग्रेसचा विरोध आहे, असा आभास निर्माण करू नका, याउलट महिला विधेयकाची उद्यापासून अंमलबजावणी करा. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीतही त्याची अंमलबजावणी करा, असेही श्री. चव्हाण म्हणाले. ते म्हणाले, ‘‘खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८५० वर जाणार असेल तर ती वाढवू नका, आत्ता कोणाला बोलायची संधी मिळत नाही..त्यामुळे वाढलेल्या खासदारांच्या संख्येने कोणालाच न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे त्या संख्यावाढीलाही आमचा विरोध आहे. लवकरच अधिवेशन होत आहे. त्यात पुनर्रचनेचा निर्णय होणार आहे. मात्र, त्याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी गोपनीयता पाळली असून, तो लोकशाहीचा खून आहे. काँग्रेसचा परिसीमन म्हणजे डिलिमिटेशन प्रक्रियेला अजिबात विरोध नाही. त्या नावाखाली लोकसंख्या नियंत्रित करणाऱ्या महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होता कामा नये..संसदेच्या जागांची राज्यनिहाय टक्केवारी पुढील २५ वर्षांसाठी कायम गोठवण्यात यावी. संसदेच्या जागा ५४३ वरून ८५० करण्याच्या हालचालींवर तीव्र आक्षेप आहे. संसदेची अवस्था सहकारी साखर कारखान्याच्या वार्षिक सभेसारखी करू नका. केंद्र सरकारने अचानक बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशन इतिहासात पहिल्यांदाच असे काही तरी घडत आहे. वास्तविक, पावसाळी अधिवेशन स्थगित न करता अवघ्या दोन दिवसांत विशेष अधिवेशन बोलावले.’’.Chiplun Guhagar MIDC Approved : रद्द झालेला 'ड्रीम प्रोजेक्ट' पुन्हा मार्गी लागणार! चिपळूण-गुहागर सीमेवर उभारली जाणार नवीन MIDC; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा.विशेष अधिवेशनात दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षांचे खासदार फोडण्याचा सपाटा लावला आहे. उद्धव ठाकरे गट, तृणमूल काँग्रेस आणि आपचे खासदार ज्याप्रमाणे फोडले गेले, तसाच डोळा ज्येष्ठ नेते शरद पवार गटाच्या आठ खासदारांवरही आहे. ते घडू नये, अशी प्रामाणिक इच्छा आहे. श्री. पवार आजारी असूनही लोकांत आहेत. दौरे करताहेत, दुष्काळ दौरे करतायत. ते कधीच असे करणार नाहीत, याची खात्री आहे; पण खासदारांनाच मॅनेज केले, तर राज्यात विचार, तत्त्वांपेक्षा पैसा मोठा ठरतो, हे यापूर्वीही सिद्ध झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले..Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर झेडपीत 'स्वीकृत' पदांसाठी मोठी फिल्डिंग! सदस्य निवडीचा फॉर्म्युला ठरला; 'या' तालुक्यांतील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची लागणार लॉटरी.काँग्रेसच्या तीन अटीराज्यांचे संख्याबळ कायम ठेवा : इंदिरा गांधी यांनी १९७६ मध्ये त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००१ मध्ये ज्याप्रमाणे परिसीमन म्हणजे पुनर्रचना २५ वर्षांसाठी गोठवले, त्या धर्तीवर २०२६ नंतर राज्यांची तुलनात्मक टक्केवारी पुढील २५ वर्षांसाठी कायम ठेवावी.महिला आरक्षण त्वरित लागू करा : महिला आरक्षण देण्यासाठी परिसीमन करावे लागेल, हा केंद्राचा दावा खोटा आहे. महिला आरक्षण २०२९ किंवा २०३४ पर्यंत न लांबवता उद्या सकाळपासूनच तत्काळ लागू करावे.खासदारांची संख्या ८५० करण्यास विरोध : संसदेत सध्या ५४३ खासदारांनाच बोलण्याची संधी मिळत नसताना संख्या ८५० पर्यंत वाढवून संसद पोरखेळ बनवू नये, चिनी संसदेसारखे केवळ हात वर करून निर्णय घेण्याची पद्धत भारतात आणू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.