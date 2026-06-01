Self-funded Project: शब्द दिला आणि पाळलाही! जनतेची गरज ओळखून नितीन काळेंचे दातृत्व; स्वखर्चातून रस्ता व पाऊलवाटेची उभारणी..

-राजेश पाटील ढेबेवाडी: मतदारसंघातील जनतेची गरज ओळखून शासकीय निधीची वाट न पाहता स्वखर्चाने मंद्रुळकोळे खुर्द येथे पाणी टंचाई निवारणासाठी सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या विहिरीपर्यंत जाणारा रस्ता, तसेच माईंगडेवाडी (जिंती) येथील पाऊलवाट काँक्रिटीकरण केले. त्यामुळे पाऊलवाट बारमाही रस्त्यात बदलून दळणवळणाचा मार्गही सुकर झाला. पंचायत समितीचे सदस्य नितीन काळे यांच्या या दातृत्वाचे परिसरातून कौतुक होत आहे. .मालदनचे श्री. काळे यांचा सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक क्षेत्रात सक्रिय सहभाग राहिला आहे. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचे ते निकटचे कार्यकर्ते आहेत. मंद्रुळकोळे खुर्द येथे नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या विहिरींचा पाणी स्रोत कमी झाल्याने ग्रामस्थांना टंचाईशी सामना करावा लागत होता. विहिरीत आडव्या बोअर मारून जलस्रोत वाढवण्याचा ग्रामपंचायतीने निर्णय घेतला. मात्र, तिथंपर्यंत रस्त्याआभावी यंत्रसामग्री पोहोचवता येत नसल्याने अडचणीची स्थिती निर्माण झाली..श्री. काळे यांना याबाबत समजताच त्यांनी स्वखर्चाने यंत्रणा पाठवून विहिरीपर्यंतचा रस्ता तयार केला. त्यामुळे टंचाई निवारणाचा मार्गही सुकर झाला. या दातृत्वाबद्दल उपसरपंच संजय लोहार व ग्रामस्थांनी श्री. काळे यांचे आभार मानले..माईंगडेवाडी (जिंती) येथील पाऊलवाटेचे काँक्रिटीकरण करूनही तिला बारमाही रस्त्यात बदलून तेथील दळण सुकर केले. पंचायत समिती निवडणुकीवेळी श्री. काळे यांनी याबाबत ग्रामस्थांना शब्द दिला होता. पावसाळ्यापूर्वी त्याची पूर्तता झाल्याने नागरिकांची गैरसोय दूर झाल्याचे मनोज मोहिते व ग्रामस्थांनी सांगत श्री. काळे यांच्या दातृत्वाचे कौतुक केले.