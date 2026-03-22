-प्रवीण जाधव सातारा: संविधानास सर्वोच्च मानून देशाची एकता व सुरक्षिततेसाठी काम करण्याची, प्रामाणिक व निष्पक्ष सेवा देणे, कोणताही राजकीय किंवा वैयक्तिक पक्षपात न करता काम करण्याची शपथ घेणाऱ्या पोलिसांनी शुक्रवारी पक्षपात व राजकीय गुलामगिरीची परिसीमा गाठली. लोकशाही व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाच्या अशा निवडणूक प्रक्रियेत अक्षम्य असा हस्तक्षेप करून कायद्याच्या रक्षकांनीच कायद्याच्या चिंधड्या उडविल्याचा आरोप सर्वसामान्यांतून कालच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर हाेऊ लागला आहे. .राज्य पातळीप्रमाणेच राजकीय नैतिकतेला लाजविणाऱ्या राजकीय क्लृप्त्या काल ऐतिहासिक जिल्ह्यात घडत हाेत्या. त्यावेळी पोलिस व जिल्हा प्रशासनाचे राज्यकर्त्यांच्या बटिकाप्रमाणे झालेले वर्तन भविष्यातील सर्वसामान्यांच्या हक्कांची कशाही पद्धतीने पायमल्ली होऊ शकते हेच दाखवून देणारे ठरले आहे. इंग्रजी राजवटीत अशाच गोष्टींना टोकाचा प्रतिकार करणाऱ्या जिल्ह्यातील पोलिसांचे हे कारनामे पाहता पोलिसांचे डोके ठिकाणावर आहे का? असा सवाल सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे..अपहृत व्यक्तीचे मतदानजिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर महाबळेश्वर येथे नोंदविण्यात आलेल्या अपहरणाच्या गुन्ह्याने केवळ कायदेशीर वादाच्या मर्यादाच ओलांडल्या नाहीत, तर थेट लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. ज्याच्या अपहरणाचा गुन्हा नोंदविला जातो ती व्यक्ती स्वत: पोलिसांसमोर जाऊन माझे अपहरण झाले नाही असे सांगते. एकाच नाही तर महाबळेश्वर पोलिस ठाण्याबरोबरच वाई पोलिस उपअधीक्षक कार्यालयातही ती हेच सांगते. हे सांगत असताना देशाच्या कायदेमंडळाचा सदस्य सोबत असतो आणि त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे गुन्ह्यातील संशयितांना ताब्यात घेत असताना कथित पीडित व्यक्ती निवडणूक प्रक्रियेत मुक्तपणे मतदान करते या विसंगतीकडे पोलिसांकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे कालची पोलिसांची कारवाई ही कायद्याची अंमलबजावणी करणारी नसून, ती "अपेक्षित राजकीय परिणाम घडवण्यासाठीची कारवाई" होती का? असा तीव्र संशय व्यक्त होत आहे..संपूर्ण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्हकालच्या प्रकरणातून समोर आलेल्या बाबींवरून पोलिसांची भूमिका निष्पक्ष तपासाची दिसत नाही. नियम, सर्वोच्च न्यायालयाची अटकेसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे, तपासाची जबाबदारी हे सर्व मुद्दे बाजूला ठेवून जर कारवाई होत असेल, तर ती केवळ त्रुटी म्हणता येणार नाही. निवडणूकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी कायद्याच्या रक्षकांचा वापर होत असल्याचा संशय निर्माण होणे हे लोकशाहीवर प्रहार करणारे ठरणार आहे. लोकशाही केवळ मतदानावर नाही तर, ती विश्वासावरही चालते. तो विश्वासच जर डळमळीत झाला, तर संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्न निर्माण होतात..लाेकशाहीसाठी धाेक्याची घंटाअशा घटनांमुळे उद्या कोणत्याही सामान्य नागरिकाला न्याय मिळेल का, हा प्रश्न वास्तववादी बनू शकतो. एकूणच, साताऱ्यातील ही घटना केवळ स्थानिक पातळीवरील वाद नाही व राजकीय डावपेच म्हणून सोडून देण्यासारखा नक्कीच नाही. तो राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या आणि देशाच्या लोकशाही आराखड्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. यावर कठोर आणि पारदर्शक कारवाई झाली नाही, तर कायद्याचे राज्य ही संकल्पनाच कागदोपत्री उरण्याची भीती सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होईल. याचे भान सर्व वरिष्ठांनी ठेवणे व त्यानुसार कृती करणे आवश्यक आहे..मतदारांचा विश्वासघातया प्रकरणाचा दिखाव्यासाठीचा तपास पुरेसा ठरणार नाही. संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करणे, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी आयोग नेमणे आणि प्रकरणाची न्यायालयीन देखरेखीखाली तपासणी करणे हे लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक झाले आहे. मुख्य म्हणजे ही साताऱ्यातील घटना असली, तरी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सर्वसामान्यांच्या मनातील प्रतिमा या घटनेमुळे मलिन होत आहे. त्यामुळे योग्य चौकशीशिवाय जर या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो डॅमेज कंट्रोल नाही, तर जिल्ह्यातील मतदारांचा विश्वासघात ठरणार आहे.